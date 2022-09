L’Irak s’apprête à accueillir, en fin de la semaine prochaine, la plus grande marche au monde. 27 millions de fidèles en provenance de 75 pays prendront part à la marche de l’Arbaïn des diverses régions de l’Irak vers la ville sainte de Kerbala, lieu de l’inhumation du petit-fils du prophète Mohammad (S).

Par cette marche, les fidèles expriment leur amour et leur attachement à la voie du prophète Mohammad et à sa sainte famille, notamment l’imam Hussein qui s’est révolté contre l’injustice. En l’an 61 de l’Hégire, l’armée des Omeyades, sous la direction de Yazid ben Moua’iya, a tué l’Imam Hussein, ses proches et ses compagnons et décapité leurs corps. Cependant les femmes et filles de la famille du prophète Mohammad ont été fait prisonnières par cette armée.

A cette occasion, des fidèles ont appelé à l’unité islamique et à la résistance en face de l’ennemi sioniste. Une annonce écrite en arabe et hébreu a incité les fidèles affluant vers Kerbala à brandir les drapeaux de tous les pays islamiques, notamment celui de la Palestine, ainsi que des martyrs et des détenus palestiniens.

Source: AlManar