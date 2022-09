Le navire de patrouille « Shahid Soleimani » a été dévoilé et a joint l’équipement de la marine des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

La cérémonie s’est déroulée, le lundi 5 septembre, en présence du général de division Mohammad Baqeri, chef d’état-major général des forces armées, et de Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Se référant aux caractéristiques du navire, le général de division Baqeri a déclaré : « La conception et la construction de ce navire ont été réalisées par les jeunes d’élite et les diplômés universitaires de la République islamique d’Iran.

La coque du patrouilleur de combat Shahid Soleimani est équipée d’une technologie furtive antiradar, ce qui signifie qu’elle a un très faible niveau de section radar. Cela peut être considéré comme un acquis national pour le pays. »

Le navire a une maniabilité beaucoup plus élevée et un rayon de rotation beaucoup plus petit par rapport aux navires de même taille, ce qui est considéré comme très important dans la mise en œuvre de diverses tactiques offensives et défensives.

Il peut également transporter différents types d’embarcations militaires à grande vitesse et permet aux hélicoptères de décoller et d’atterrir sur son pont.

Le navire Shahid Soleimani est le tout premier navire militaire iranien équipé d’un lancement vertical ainsi que de systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée, a déclaré Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, lors de la cérémonie.

Propulsé par quatre puissants moteurs locaux, le navire peut naviguer dans des conditions climatiques défavorables et est très maniable avec un très faible rayon de braquage, a-t-il ajouté.

Il est également équipé de systèmes modernes de suivi et de surveillance de surface, souterrains et aériens, de détection de cibles, de renseignement électromagnétique, de télécommunications et de guerre électronique, a noté le général Baqeri.

Le navire fonctionne sur quatre moteurs indigènes de grande puissance, ce qui lui donne la possibilité d’être rapidement envoyé dans la zone désignée, et d’effectuer des missions maritimes long-courriers sans avoir besoin d’un soutien côtier, car il défend les intérêts de la République islamique en haute mer.

De plus, il peut transporter des hélicoptères et est équipé de grands héliports destinés à être utilisés par des hélicoptères militaires ainsi que des véhicules aériens sans pilote à décollage et atterrissage verticaux.

Le navire Shahid Soleimani, compte tenu de ses caractéristiques de combat combinées, peut également transporter et lancer divers types d’engins d’attaque rapide lors d’opérations en haute mer.

Parmi d’autres caractéristiques du navire, citons l’utilisation de systèmes d’autoprotection locaux, d’équipements de communication et de télécommunication modernes, de divers types d’encodeurs et de liaisons de données.

Il est également équipé de systèmes automatiques et semi-automatiques, en plus de canons de 20 mm et 30 mm pour la défense périphérique en cas d’affrontements avec des objets aériens et maritimes ennemis.

Le navire Shahid Soleimani est équipé du premier système de lancement combiné de missiles sol-sol (SSM) à courte et moyenne portée, bénéficie d’une salle d’opération qui s’appuie sur un système indigène logiciel de gestion intégrée des zones de combat, et a la capacité de détecter différents types de cibles et de menaces et de les affecter à des systèmes offensifs et défensifs.

Selon le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Tangsiri, des missiles d’une portée de 90 à 700 km peuvent être utilisés par le navire Shahid Soleimani.

La portée de 90 est liée au missile Nassir, qui a une masse de 351 kg et utilise une ogive de 130 kg. Mais le missile d’une portée de 700 km de la marine du CGRI n’a pas encore été dévoilé.

Bien sûr, le missile de croisière d’une portée de 180 km a également été mentionné dans les reportages de Tasnim News, qui est un nouveau type de missile de croisière aux dimensions des missiles Nasr/Nassir, mais ils n’ont pas encore été officiellement dévoilés.

La conception extérieure de la coque du navire présente également des lignes brisées et des angles vifs, ce qui réduit la réflexion radar de la coque.

La couleur utilisée sur le corps de ce navire est évidemment d’un nouveau type qui a été repéré sur certains navires de combat du pays ces dernières années et a la capacité de réduire la réflexion radar du navire.

Sur la base des images satellites, il semble que les lanceurs verticaux du navire Shahid Soleimani soient disposés en deux types : 6 carrés et 8 rectangulaires.

Le navire Shahid Soleimani est équipé d’un lanceur vertical de missiles Sayyad 3.

Le missile sol-sol Sayyad-3 a une masse de 995 kg, une longueur de 6,1 mètres et un diamètre de 40 cm, il a une portée de 120 km et est capable d’engager des cibles jusqu’à une hauteur de 27 km.

Le navire Shahid Soleimani est également équipé d’une variété de canons de petit calibre dans le rôle de défense aérienne de la dernière couche.

Quatre canons de 20 mm, trois tubes rotatifs automatiques et un canon simple de 30 mm sont utilisés par ce navire. Au moins 3 canons installés devant le navire, chacun a son propre système optique, qui est utilisé dans le contrôle de tir des armes.

Dans divers reportages, il a été mentionné que le navire Shahid Soleimani est équipé d’un lance-torpilles. Selon les images diffusées, s’il y a un lance-torpilles, ces lanceurs sont placés à l’intérieur de la coque et accèdent à l’environnement extérieur pour tirer à travers une trappe sur la coque.

De plus, il y a des vedettes rapides avec une vitesse de près de 100 nœuds (environ 180 km/h), qui sont lancés ou récupérés à l’aide d’une grue montée à l’arrière du navire.

Une variété de systèmes radars de surface, de communications maritimes et de lignes de transmission de données sécurisées (liaison de données), de systèmes de collecte et d’interception de signaux, de systèmes de détection de cibles souterraines (sonar) et de systèmes de guerre électronique avancés ont été utilisés sur le navire Shahid Soleimani.

En conséquence, ce navire jouera un rôle important dans le support électronique d’autres navires, en particulier les vedettes rapides du CGRI.

Deux ensembles de lanceurs de leurres NDS12 fabriqués par l’industrie de la défense iranienne ont également été installés sur le navire Shahid Soleimani, qui ont la capacité de rotation 2D.

12 types de radars leurres, thermiques et laser (à base de matériaux en poudre) sous forme de lance-roquettes peuvent être utilisés sur chacun des deux ensembles mentionnés. Ce type de lance-leurres a été installé et utilisé sur divers navires de la Marine.

Chaque roquette leurre radar de cet ensemble peut créer une cible avec une section radar de 2500 mètres carrés pour l’ennemi, ce qui offre une bonne protection au navire domestique contre le missile ennemi.

Ce lanceur peut pivoter à 360 degrés dans le plan horizontal et jusqu’à 80 degrés dans le plan vertical avec une vitesse angulaire élevée.

Compte tenu de la structure de la coque et des capacités de navigation élevées de ce navire, en termes de force de la turbulence atmosphérique et de la portée de combat du navire Shahid Soleimani, cela aidera le CGRI à être présent dans les eaux éloignées de la côte.

Les experts et techniciens militaires iraniens ont ces dernières années fait des progrès substantiels dans la fabrication d’une large gamme d’équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes dans le domaine de l’armement.

Source: Avec PressTV