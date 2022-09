Une fois la guerre froide terminée et l’URSS implosée, l’Occident a commencé à rogner sur les intérêts nationaux de la Russie : élargissement de l’OTAN à l’Est en violation des pactes, agression armée contre des nations qui étaient sous le parapluie protecteur de l’URSS, telles la Serbie, la Libye, la Syrie, l’Irak.

Il faut noter que la Russie est mise en cause pour son intervention armée dans le Donbass pour protéger la population qui est en fait soumise à un massacre depuis huit ans avec l’aval des Occidentaux, alors qu’il aurait été légitime et normal qu’en Irak, parmi les casus belli avancés par les Américains, il y ait la protection des Kurdes que Saddam aurait réprimés et contre lesquels des armes chimiques inexistantes étaient sur le point d’être utilisées : huit ans de guerre et des millions de morts.

Passons sur l’instrumentalisation des Kurdes et le sort qui leur est réservé en Syrie ou sur la table de négociation pour élargir l’OTAN, passons à la « Légion étrangère » américaine composée d’Européens qui agissent contre les intérêts des Européens.

Après vingt ans de pression sur la Russie, cette dernière réagit lorsque ce qu’elle a toujours considéré comme une ligne rouge insurmontable est franchie : l’annexion de facto de l’Ukraine au système de l’OTAN (qui a aujourd’hui également son mot à dire sur les questions politiques et dicte l’ordre du jour) et sa transformation en une base militaire potentiellement hostile à la Russie. Une nation, l’Ukraine, déjà en faillite économique et littéralement achetée par les Occidentaux, une nation que les mêmes institutions et organisations occidentales ont, dans des temps pas si lointains, déclarée tout sauf démocratique et parmi les meilleurs endroits du monde pour la corruption, une base logistique pour la contrebande d’armes vers l’Afrique et le Moyen-Orient, etc.

Ayant franchi la ligne et empêché ce que l’Occident avait l’intention de faire à son détriment, la Russie est intervenue pour rétablir l’ordre. Et l’Occident, sous l’impulsion des Américains, entre en guerre contre elle: « pour défendre la démocratie lésée », déclare-t-il. Il soutient militairement l’Ukraine et mène une guerre commerciale contre la Russie en annonçant qu’il la mettrait en faillite en une semaine. Le déroulement de ces sanctions, même un imbécile le comprend.

Maintenant, après la question des céréales ukrainiennes sans lesquelles le tiers monde mourrait de faim – alors que, allez savoir pourquoi, on a pu faire partir vingt cargos d’Ukraine, 19 sont arrivés en Europe et un seul est parti vers l’Afrique – la question du gaz est au centre. Ce gaz que l’UE a immédiatement (au lendemain du 24 février) menacé d’arrêter d’acheter « parce qu’avec le gaz Poutine finance la guerre » et qui, maintenant que c’est Poutine qui fait le plein et menace de ne pas fournir, met les chancelleries européennes en ébullition, mettant à nu toute l’insipidité des dirigeants européens.

Les gazettes et les politiciens, d’un côté, disent que le prix stratosphérique du gaz n’est pas dû à la guerre mais à la spéculation, de l’autre, parlent de chantage et de représailles poutiniennes (sic !), lui imputant directement le coût du gaz.

Le coût du gaz a commencé à augmenter des mois avant l’intervention russe en Ukraine, mais même si on ne vous le dit pas, il est évident que les spéculateurs étaient bien conscients qu’il y aurait tôt ou tard une guerre en Ukraine. Il est soit naïf, soit de mauvaise foi de prétendre qu’il n’y a pas d’interconnexion entre l’appareil militaro-politique et les bourses, qu’elles traitent de la finance, du gaz ou des navets. En Ukraine, tout était prêt pour lancer une attaque majeure… sur le Donbass et la Crimée, et cela se savait, et dans quelle mesure cela se savait !

Avant l’établissement de la « bourse du gaz », le gaz était acheté par les États avec des contrats à long terme, et l’Italie a encore plusieurs contrats de ce type. C’est pour cette raison que l’ENI a pu réaliser un bénéfice de 700% supérieur, se chiffrant à sept milliards, cette année. Elle vend le gaz qu’elle achète encore au prix prévu par les anciens contrats au prix fixé par la bourse aujourd’hui.

Mais au-delà de la question du prix, le problème aujourd’hui pour l’Europe, et pour l’Italie en particulier, est la disponibilité du gaz, qu’il coûte toujours les 2 euros auxquels il nous était vendu auparavant, ou les 10 euros fixés par la bourse néerlandaise. Et le gaz de la Russie est indispensable. Sans ce gaz, il y aura de la souffrance, pour les familles, pour les entreprises, pour l’économie. Sans le gaz nécessaire, les entreprises vont sauter et on estime que 100 000 entreprises sont d’ores et déjà en danger, avec un million de travailleurs qui seront licenciés ou mis au chômage.

Comment pourrait-on s’en sortir ? Tout d’abord en envoyant le système libéral au diable et en reprenant les négociations directes sur l’achat de gaz à la Russie (la Hongrie le fait), puis en échappant aux sanctions que les États-Unis nous imposent. Car les problèmes pour nous ne viennent pas seulement du gaz. Ou avons-nous oublié la question des engrais, des « terres rares », des différents métaux indispensables à l’industrie, de l’aluminium au cuivre, etc., sans lesquels les entreprises feront immanquablement faillite ?

Hier, Zelensky a téléphoné à l’UE germano-centrée pour réclamer un huitième train de sanctions, tandis que la disposition visant à empêcher les touristes russes de venir en Europe a été adoptée à la hâte. Et comme si cela ne suffisait pas, Mme Truss, celle qui affirme n’avoir aucun problème à utiliser des bombes atomiques, est sur le point d’arriver (est arrivée, ndlr) à la tête du gouvernement britannique. Elle s’entendra bien avec Meloni qui, hier encore, n’a pas dédaigné de s’incliner inconditionnellement devant le délire atlantiste, rabrouant en fait Salvini qui, en revanche, avait vu juste sur les sanctions.

Nous ne sommes pas du tout bien placés. Nous avons mis notre tête dans la bouche du canon. L’Europe a décidé de se suicider spectaculairement.

Par Maurizio Murelli : écrivain italien

Sources : Arianna Editrice; via Euro-Synergies et Réseau international