Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, appelle les pays de l’OTAN à opérer « de manière plus efficace » pour fournir à l’Ukraine des armes de son stock et produire de nouvelles armes.

Le secrétaire général de l’OTAN, Yans Stoltenberg, a affirmé ce vendredi, que l’OTAN s’efforce d’améliorer sa présence à l’Est et que des centaines de milliers de forces sont mis en état d’alerte maximale.

« Nous renforçons la force de notre présence dans l’Est de l’Alliance, et nous avons demandé à nos forces d’être en état d’alerte maximale, conjointement avec nos forces aériennes et maritimes », a souligné Stoltenberg, lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire américain de l’État Anthony Blinken à Bruxelles.

Les médias ont rapporté, plus tôt, que le but de Blinken à Bruxelles pourrait être le désir de « mobiliser le soutien des alliés de l’OTAN, concernant la fourniture continue de soutien à l’Ukraine, militairement et financièrement, face à l’approche hivernale difficile , à la lumière des prix élevés de l’énergie « .

La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l’OTAN, s’opposant à l’approvisionnement en armes par l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a souligné que toute expédition contenant des armes pour l’Ukraine deviendra une cible légitime pour la Russie, soulignant que l’arrivée des armes occidentales en Ukraine ne fait que prolonger le conflit et augmente la souffrance de la population civile.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que les pays de l’OTAN « jouent avec le feu » en fournissant à l’Ukraine des armes.

Jeudi, le secrétaire d’État américain a fait une visite surprise à Kiev, qui est son deuxième depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, et a promis de fournir un autre ensemble d’aide militaire à elle et à ses voisins.

L’Ukraine a reçu une aide financière et militaire des pays occidentaux, depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le 24 février, en particulier des États-Unis et de la Grande-Bretagne, estimée à des milliards de dollars.

Source: Médias