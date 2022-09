Le secrétaire général des Brigades Ahl al-Haq, cheikh Qaïs al-Khazaali, a appelé à une enquête immédiate sur le meurtre d’une adolescente irakienne par les forces américaines près de l’aéroport de Bagdad.

Dans un communiqué, publiée le mardi 20 septembre, cheikh Khazaali a écrit : « Nous exigeons une enquête immédiate et urgente sur le martyre de la jeune fille de quinze ans Zeinab Issam, qui a été tuée par les balles des forces américaines ».

Et d’ajouter: « Nous demandons aux services de sécurité et de renseignement de présenter un rapport détaillé au peuple irakien, expliquant les répercussions de ce lâche incident, et comment une base militaire peut être présente sur le sol irakien en violation flagrante de la constitution irakienne et de la souveraineté irakienne. Et comment les soldats US mènent des tirs réels sous prétexte de s’entraîner dans des quartiers résidentiels, sans prendre les précautions nécessaires empêchant le feu d’atteindre les maisons des citoyens ».

Les médias locaux et les plateformes d’information proches des factions de la résistance irakiennes ont affirmé que « Zeinab Issam Majid al-Khazaali a été tuée par les balles des forces américaines dans la région d’Abu Ghraib près de l’aéroport de Bagdad, en raison de tirs aveugles.

Il convient de noter que le meurtre de cette jeune fille est passée inaperçu par les médias occidentaux.

Source: Traduit à partir de Shafaq