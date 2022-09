La position des États qui fournissent à l’Ukraine des armes et du matériel militaire, tout en formant le personnel est « particulièrement cynique », a déclaré M.Lavrov, devant le Conseil de sécurité des Nations unies. « L’objectif est évident, ils ne le cachent pas et le revendiquent même: faire traîner les hostilités autant que possible, malgré les pertes et les dommages », en vue de déstabiliser et d’affaiblir la Russie.

D’après le ministre russe, « une telle politique signifie une implication directe des pays occidentaux dans le conflit ukrainien et fait d’eux, une partie même de ce conflit ».

Des habitants du Donbass tués « en toute impunité »

Sergueï Lavrov a également déclaré que l’armée ukrainienne a tué et continue de tuer les habitants du Donbass « en toute impunité » parce qu’ils n’ont pas accepté les résultats du coup d’État en Ukraine.

« Et ils ont décidé de défendre leurs droits, qui étaient garantis par la constitution ukrainienne, notamment le droit d’utiliser librement leur langue maternelle russe », a fait savoir M.Lavrov.

Provocation à Boutcha

Sergueï Lavrov a réitéré sa demande aux pays occidentaux et au secrétaire général de l’Onu, António Guterres, de rendre public les noms des personnes dont les cadavres ont été « découverts » dans la ville de Boutcha, près de Kiev.

« Je lance un nouvel appel en présence du secrétaire général et des ministres: faites en sorte que les autorités ukrainiennes […] diffusent les noms des individus dont les cadavres ont été exposés à Boutcha. Je demande cela depuis des mois, mais personne ne l’entend, personne ne veut répondre. Cher Monsieur le Secrétaire Général, pouvez-vous au moins user de votre autorité, s’il vous plaît », a dit M.Lavrov.

Le ministère russe de la Défense a déclaré au mois d’avril que toutes les images relayées par les autorités ukrainiennes, témoignant de soi-disant « crimes » commis par l’armée russe à Boutcha, n’étaient qu’une « nouvelle provocation ».

Source: Avec Sputnik