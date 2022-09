Lors de la conférence sur la défense nationale et la réforme militaire à Pékin, le président chinois Xi Jinping a noté que dans les conditions actuelles, il est nécessaire de prêter attention à la situation actuelle dans le monde et de « comprendre les exigences des tâches » auxquelles le pays est confronté.

« Il est nécessaire de se concentrer sur la préparation des guerres, ainsi que d’avoir le courage d’explorer et d’innover », a souligné le dirigeant chinois (citation de l’agence de presse Xinhua).

Dans le même temps, il est important de noter que la Chine pourrait tenter de débarquer à Taïwan dans les deux prochaines années afin de remettre l’île rebelle sous sa juridiction. Apparemment, cela sera fait avant la fin de l’opération spéciale russe en Ukraine.

Après cela, avec un haut degré de probabilité, des sanctions à grande échelle par Washington et ses alliés contre Pékin suivront. La confrontation simultanée des États-Unis avec la Russie et la Chine brisera l’économie de l’Occident collectif qui ne résistera pas à une dure guerre des sanctions. Il est tout à fait possible que ce soient les objectifs ambitieux que Vladimir Poutine et Xi Jinping tentent d’atteindre.

Entre-temps, la Chine a réagi à l’annonce par le président russe d’une mobilisation partielle le 21 septembre. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé toutes les parties au conflit militaire en Ukraine à cesser les hostilités et à s’asseoir à la table des négociations.

Source : Reporter