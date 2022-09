Des sources bien informées ont révèlé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen des détails concernant de nouveaux missiles balistiques que les forces armées yéménites ont dévoilés, lors d’un immense défilé militaire organisé à Sanaa.

Les sources ont indiqué que « le missile Hatam sol-sol est un nouveau missile de fabrication yémenite et est entré en service récemment », soulignant qu’il « a été testé sur des cibles éloignées et aura un rôle décisif dans la guerre ».

Les sources ont expliqué que « le missile balistique Falaq est un missile de longue portée, capable de transporter plusieurs ogives de haute précision, et qu’il a été récemment testé ».

Les sources ont également fait référence au Qods 3 ailé, un missile sol-sol de longue portée qui « détruit des cibles avec une grande précision ».

Les sources ont cité le missile sol-mer baptisé Mer Rouge , qui est l’un des nouveaux missiles révélés, soulignant que le missile ailé « peut toucher n’importe quelle cible dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et la mer d’Oman, » révélant qu ‘ »il a été récemment testé et qu’un grand nombre d’exemplaires ont été produits. » .

L’armée yéménite a également révélé le missile sol-mer baptisé Ocean , et les sources ont indiqué qu’il s’agit d’un « missile balistique stratégique de longue portée », et qu’il a été « développé à partir du missile Qaher ».

Mercredi, les forces armées yéménites ont révélé, lors d’un défilé militaire , de nouvelles armes stratégiques, dont certaines sont entrées en service récemment, certaines sont en cours de test, et d’autres n’ont pas encore été testées.

Lors d’un défilé militaire organisé par les forces armées yéménites à l’occasion du huitième anniversaire de la révolution du 21 septembre, sur la place des Soixante-dix de la capitale, Sanaa, le général de brigade Yahya Saree a déclaré : » Je mets en garde la coalition contre toute agression , et je l’avertis de ne pas rater l’occasion de l’armistice, et que la situation yéménite après le défilé n’est plus la même qu’avant. »

Source: Traduit d'AlMayadeen