« Nous attendrons que l’envoyé américain, Amos Hochstein, remette au Liban un texte écrit sur le dossier de la démarcation des frontières maritimes sud, et la position de l’État à ce sujet », c’est ce qu’a affirmé, ce samedi 24 septembre, le secrétaire général adjoint du Hezbollah.

Cheikh Naïm Qassem, a affirmé : « nous attendrons que le texte écrit soit remis par le médiateur américain malhonnête au gouvernement et au président de la République ».

Et d’ajouter : « quand l’État dit que ce texte est conforme aux droits libanais et annonce cela, alors nous considérons que le Liban a récupéré ses droits relatifs à la démarcation et à l’excavation (du gaz, ndlr). Et avant tout cela nous ne prêterons pas l’oreille aux fuites et aux analyses ».

Cheikh Qassem a en outre exprimé son « optimisme quant à la possibilité de former bientôt un nouveau gouvernement ».

Il a également salué « l’initiative de la République islamique d’Iran de fournir gratuitement du carburant au Liban ».

Source: AlManar