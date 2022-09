La guerre en Ukraine va-t-elle donner un nouveau souffle à Linux, le système d’exploitation en open source qui vient de fêter ses 30 ans ?

Selon le site économique russe Kommersant, le ministère du Développement numérique russe prépare de nouvelles règles pour se passer de Windows : pour bénéficier de préférences en matière de marchés publics et d’avantages fiscaux, les éditeurs de logiciels devront adapter leurs solutions à Linux.

Et pour cause, Microsoft a suspendu les ventes de ses logiciels (dont Windows) le 4 mars dernier, après l’invasion de l’Ukraine.

De la même façon, le groupe américain a bloqué les mises à jour Windows 10 et 11 dans le pays. Si le contournement de cette interdiction est relativement aisé pour les particuliers, il est difficile pour l’administration de maintenir l’ennemi Windows sur les ordinateurs du pays.

À noter que Astra Linux Group (RusBITech-Astra LLC) est l’un des leaders de l’industrie informatique russe, l’un des principaux fabricants de logiciels, notamment des systèmes d’exploitation sécurisés et des plates-formes de virtualisation.

Le développement du produit phare, l’OS de la famille Astra Linux , est en cours depuis 2008. Aujourd’hui, la société emploie plus de 300 développeurs et spécialistes du support technique hautement qualifiés.

Leur mission est d’assurer la souveraineté technologique de la Russie et son leadership dans l’industrie informatique mondiale en créant des technologies de base, des logiciels spéciaux et personnalisés.

Astra Linux Group est membre de l’association Russoft et de l’ARPP, titulaire de nombreux diplômes, lauréat de prix nationaux et internationaux pour des solutions uniques dans le domaine de la création et de la mise en œuvre de systèmes d’information sécurisés. Le directeur général du groupe de sociétés Astra Linux est Sivtsev Ilya Igorevich

