Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhan ben Abdallah, a réaffirmé samedi soir l’importance de mettre en œuvre des réformes structurelles, politiques et économiques globales au Liban, mettant de nouveau en garde contre le risque que le pays devienne un point de départ pour les terroristes, le trafic de drogue ou d’autres activités criminelles qui menacent la sécurité et la stabilité de la région.

Dans son discours prononcé à la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le prince Fayçal a mis l’accent sur « la souveraineté, la stabilité et la sécurité » du Liban, selon des propos rapportés par l’agence saoudienne officielle SPA. Il a également insisté sur la nécessité de « mettre en oeuvre des réformes politiques, économiques et d’infrastructure compréhensives, qui permettront au Liban de sortir de sa crise politique et économique et de ne pas devenir une plateforme de lancement pour les terroristes, le trafic de drogue et d’autres activités criminelles qui menacent la sécurité et la stabilité de la région ».

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, a ajouté : « L’Arabie saoudite exhorte le Liban à appliquer les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’accord de Taëf », qui a mis fin à la guerre civile, en 1989.

Le Liban doit procéder aux réformes exigées par le Fonds monétaire international (FMI) et organiser des « élections en temps opportun » pour choisir un nouveau président avant la date limite constitutionnelle » du 31 octobre, ont déclaré des représentants des Etats-Unis, de la France et de l’Arabie saoudite dans une déclaration commune publiée mercredi dernier en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Source: Avec AFP