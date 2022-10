Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, na homenagem ao Sayed Mohamed Ali Al Amin, no primeiro ano da sua morte, no primeiro de Outubro de 2022 as 16 hrs

Redação do site

A questão da demarcação das fronteiras marítimas entre o Líbano e a Palestina ocupada esteve no topo dos temas políticos domésticos, regionais e internacionais que o Sayed Hassan Nasrallah evocou em seu discurso proferido neste sábado, 1º de outubro, em homenagem a um grande clérigo falecido, Sayed Mohamed Ali Al Amin.

Demarcação de fronteiras: Um texto escrito… Dias decisivos

Nas negociações indiretas em curso entre o Líbano e a entidade sionista, o líder do Hezbollah detectou um novo elemento, enquanto, o emissário americano Amos Hochstein acaba de entregar, neste sábado, através da embaixadora americana Dorothy Shia, uma mensagem ao Chefe de Estado Michel Aoun em que são apresentadas as propostas relativas à demarcação das fronteiras marítimas meridionais com a entidade sionista.

« O principal no que aconteceu hoje é a existência de um texto escrito do mediador nas negociações de demarcação de fronteiras que os três presidentes receberam », disse.

Recordando ter assegurado regularmente que a posição do Hezbollah estará sempre atrás do Estado libanês, Sayed Nasrallah enfatizou que os próximos dias serão “Decisivos no arquivo de demarcação”.

“Além disso, a posição dos responsáveis do Estado será definido e o caminho que as negociações seguem vai ser esclarecido”, explicou.

E continuando: « Esperamos que as coisas corram bem para o Líbano e todos os libaneses… Se os resultados obtidos forem bons, abrirão novos horizontes benéficos para os libaneses, se Deus quiser ».

Concluiu sobre este arquivo: “Neste caso, o resultado será da cooperação e da solidariedade nacional”.

Ninguém tem maioria parlamentar no Líbano

Evocando também no plano interno libanês, a última sessão parlamentar falhou na eleição de um novo presidente da República, e o mandato do atual presidente deve terminar no final deste mês, disse Nasrallah estima que é a prova de que no Líbano ninguém tem “maioria parlamentar”.

“A recente sessão parlamentar prova que quem quiser eleger um Presidente da República deve evitar a linguagem de desafio em favor da consulta. O resultado da sessão confirma a necessidade de consulta entre o uso das forças”, disse, afirmando que “Teremos um Presidente o mais breve possível”. Enquanto no arquivo da formação de um novo governo, « O tempo está se esgotando », destacou.

“Esperamos conseguir a formação de um novo governo, elegendo ou não um novo Presidente dentro do prazo constitucional”, insistiu.

O naufrágio do barco emigrante é um crime

Em seu discurso, Sayed Nasrallah também falou sobre o naufrágio do barco migrante na cidade costeira síria de Tartous, que havia embarcado na cidade portuária libanesa de Trípoli.

“No que diz respeito aos barcos da morte, este caso é triste e doloroso. As pessoas estão sofrendo e chorando pelo que aconteceu. Renovamos as nossas condolências às famílias das vítimas libanesas, sírias e palestinas”, lamentou, assegurando que: “O mais importante é revelar a verdade sobre o que aconteceu e o que acontece em incidentes semelhantes ».

Ele continuou: “Isso é um crime, pois matar pessoas, crianças e mulheres é um assunto que não deve ser tolerado ». Queremos agradecer :“Às autoridades sírias, em particular na província de Tartous, e aos habitantes da ilha de Arwad, pelo que fizeram para salvar os sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas ».

Irã: Estados Unidos apostam no interior se não para fazer guerra contra ele

O líder do Hezbollah também falou sobre os recentes acontecimentos na República Islâmica do Irã, em particular os violentos motins que pontuaram os protestos organizados após a morte da jovem iraniana Mahsa Amini, em circunstâncias ainda não esclarecidas, após sua prisão pela polícia da moralidade.

“Mulher iraniana morreu em circunstâncias misteriosas, o mundo se revoltou nos EUA e na Europa porque mais de 50 mártires caíram, incluindo mulheres e crianças no Afeganistão, mas ninguém falou”, vilipendiando a exploração deste incidente pela mídia e políticos ocidentais para incitar o ódio contra a República Islâmica.

E para continuar: “Sucessivas administrações americanas perceberam que o Irã é um estado poderoso, digno e capaz. É por isso que eles não começaram uma guerra contra este país e estão apostando por dentro”.

Sua Eminência havia dito anteriormente: “Um Irã forte e capaz está na mira desde o primeiro dia, e todos estão apostando em prejudicá-lo por dentro. As sanções são destinadas a incitar as pessoas contra o poder do Ayatollah. Mas o Estado iraniano é forte e seu povo adere à sua religião, seu profeta e sua família ».

Portanto, continua Nasrallah: « Os tolos precisam apenas olhar para as comemorações realizadas durante os meses de Muharram e Safar. Basta comparecer ao funeral histórico do líder mártir Hajj Qassem Soleimani. Esta é a verdadeira imagem do Irã e os inimigos estão apenas perseguindo miragens. O Irã está forte, firme e mais corajoso do que nunca ».

“Não se aflija ou medite, porque o verdadeiro governante deste estado é o esperado Imam al-Mahdi (que Deus o abençoe e lhe dê paz). Ele está mais forte e mais sólido do que nunca. Inúmeros eventos aconteceram no passado que foram reconhecidamente mais difíceis do que o que está acontecendo agora. Sempre houve rumores sobre o Imam Khamenei, carregadas de mentiras destinadas a quebrar o moral dos iranianos. Porém, durante o Arbain, o Khamenei fez seu discurso de pé”, disse Nasrallah em resposta aos rumores do que o Ayatollah estava morrendo.

O Irã fez de tudo para proteger o Iraque

Segundo Sayed Nasrallah: “A mídia ocidental e do Golfo estão tentando incitar as pessoas (ao ódio) contra o Irã. Esses meios exercem seu papel junto aos líderes, mas seu papel essencial é dirigido ao povo”.

Saudando o povo iraquiano a esse respeito, acrescentou: “Esta República Islâmica do Irã não quer nada dos povos da região. Como poderíamos esquecer o que o Irã fez para proteger o Iraque do Daesh? Como as pessoas normais podem olhar com carinho para a Arábia Saudita, que enviou mais de 5.000 homens-bomba para o Iraque? Sabendo que quem criou Daech, o protege e facilita seu trabalho e seu financiamento, são os Estados Unidos da América, segundo a admissão de seus líderes, incluindo Donald Trump e outros ».

Entre as admissões, foi o senador republicano dos EUA, Richard Black, que confessou abertamente sobre o que aconteceu na Síria e no Iraque, e o planejamento para saquear o petróleo e o gás, e assim prejudicando o povo, além da destruição de campos de trigo para matá-los de fome. Tudo para causar autodestruição.

Segundo Nasrallah: « O projeto do Daesh ainda não está concluído e sua exploração continua. O que foi derrubado é o governo do Daesh, como disse o mártir General Qassem Soleimani, mas ainda há uma tentativa de revivê-lo na Síria, Iraque e Afeganistão ».

Acompanhe os desenvolvimentos internacionais, eles mudarão a face do mundo

E continuando: « Depois do acordo de Camp David e recentemente o chamado Primavera Árabe e o Daesh, causando transformações em toda a região, se não houvesse um Estado como Irã, qual será o destino da Palestina e o Líbano e toda a região »?

Acreditando que: « O elemento mais importante no Eixo da Resistência hoje é a República Islâmica do Irã », Sayed Nasrallah advertiu a aqueles que apostam nos Estados Unidos: « Aos que apostam nos Estados Unidos, observem como lutam contra a Rússia através dos ucranianos e depois pelos europeus, enquanto eles ficam em casa, observando-os para finalmente colher os resultados.

No final de seu discurso, o líder do Hezbollah aconselhou acompanhar os desenvolvimentos internacionais: “O que acontece na questão russo-ucraniana pode mudar a face do mundo. O Líbano está preocupado em acompanhar o que está acontecendo lá, esta é sua responsabilidade e seu despertar”.

Fonte: Al Manar