Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi en plein centre de Berlin à l’appel du parti d’extrême droite AfD, contre la politique énergétique du gouvernement d’Olaf Scholz et l’inflation.

Sous le mot d’ordre Sécurité énergétique et protection contre l’inflation – notre pays d’abord , environ 8 000 manifestants selon la police ont défilé près du Bundestag et la Porte de Brandebourg, dans le centre de la capitale. Le parti d’extrême droite entend ainsi surfer sur l’impopularité grandissante du gouvernement d’Olaf Scholz, confronté à une hausse des prix de l’énergie et des menaces de pénurie avec la fin de l’approvisionnement russe en gaz et pétrole.

Un imposant dispositif policier encadrait le cortège, qui a défilé à proximité de plusieurs contre-manifestations qui ont, elles, réuni quelque 1 400 militants antiracistes, selon la police.

Les dirigeants de l’Union européenne, réunis en sommet ce vendredi à Prague, tentent de surmonter leurs divisions pour esquisser une réponse commune à la flambée des prix de l’énergie

Les manifestants, dont certains agitaient des drapeaux allemands, russes ou noir, blanc et rouge, symbole de l’extrême droite allemande, ont scandé : »Nous sommes le peuple ou Habeck doit partir », référence au ministre écologiste de l’Économie, Robert Habeck, chargé des questions énergétiques.

Des manifestants brandissaient des pancartes « Non à l’armement et à la guerre » pour protester contre les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, ou encore « Je veux du gaz et du pétrole russes ».

Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) remonte ces dernières semaines dans les sondages, à environ 15 %.

Source: Avec AFP