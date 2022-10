Les médias israéliens ont rapporté que « l’accord de démarcation de la frontière maritime avec le Liban « a devoilé la faiblesse du gouvernement de Yair Lapid dans la protection de l’invulnérabilité d’Israël ».

Le journal israélien Maariv a rapporté que « trois décisions stratégiques prises par Lapid depuis qu’il est devenu Premier ministre, révèlent le manque de sagesse politique et l’implication d’Israël et peuvent conduire à une guerre cruelle que Lapid ne peut pas mener parce qu’il n’est pas un militaire. »

Le journal a souligné que « l’accord avec le Liban est la plus grande erreur de tous les temps, dévoilant la faiblesse de son gouvernement à protéger l’invulnérabilité d’Israël ».

À son tour, le député Yisrael Katz a villipendé le Premier ministre Lapid dans une interview au site Ynet, en estimant que « ce qui se passe concernant l’accord avec le Liban est une forme de faiblesse envers Nasrallah ».

Cela survient après que le chef de l’opposition israélienne, Benjamin Netanyahu, a vivement critiqué Lapid mardi, soulignant que « sa signature de l’accord sur la frontière maritime avec le Liban est une « reddition d’Israël au Hezbollah ».

Netanyahu a déclaré que « Nasrallah a menacé Lapid en obligeant Israël à se rendre par la force des armes », notant que « Lapid avait peur et s’est rendu ».

Dans ce contexte, Yoni Ben Menachem, un expert des affaires arabes, a déclaré sur Twitter : « C’est très embarrassant d’entendre les responsables de l’establishment sécuritaire et militaire et certains analystes dire que Hassan Nasrallah est en détresse et qu’il est le perdant dans cet accord » et de s’interroger : »Vous semble-t-il que l’affaire a été conclue contre son avis ? »

Plus tôt hier, le général de division de la réserve israélienne, Yitzhak Brik, a déclaré qu' »au cours des 20 dernières années, Israël a perdu sa force militaire, fait l’objet de chantage et est soumis à une menace existentielle à laquelle il n’a aucune réponse ».

Un général israélien a déclaré mardi que « ce qui se passe est un dangereux précédent, car le Hezbollah menace et Israël est à genoux ». Le journal israélien, Haaretz, a également parlé de l’accord maritime avec le Liban, et y a vu une victoire de la volonté du Hezbollah ».

