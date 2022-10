Le président l’Autorité juridique en Iran cheikh Gholam Hussein Ejei, a affirmé que l’incendie qui s’est produit samedi soir dans la prison d’Evin de la capitale iranienne était prémédité et a été perpétré par « un groupe d’agents ennemis. »

« Ce qui s’est passé dans une partie de la prison d’Evin est un crime commis par un certain nombre d’agents ennemis », a déclaré M. Ejei lundi 17 octobre dans un communiqué.

Et de préciser : « pendant l’incident, un certain nombre de personnes ont mis le feu à l’un des ateliers que nous avons créés pour offrir des opportunités d’emploi aux prisonniers afin d’aider leur famille, et la salle de réunion de la prison a également été incendiée. »

Cheikh Ejei a assuré que tous les prisonniers ont pu contacter leurs proches pour les rassurer qu’ils sont sains et sauf. Il est question que 8 ont péri dans l’incendie.

Le chef de l’Autorité judiciaire n’a pas précisé si les auteurs de l’incendie ont été arrêtés.

Il a toutefois qualifié de « ridicules » les récentes déclarations du président américain Joe Biden dans lesquelles il défendait le peuple iranien, lui rappelant « le passé noir de son pays dans le monde et ses innombrables crimes dont les victimes sont des gens innocents du monde entier ».

Et de conclure : « sans compter les crimes et les actions terroristes commis par l’administration américaine et les sionistes et certains pays occidentaux contre les peuples d’Asie occidentale, y compris le peuple iranien, dont les scientifiques nucléaires qui ont été éliminés par les sionistes avec le soutien des USA ».

Dans une première version des faits, les autorités iraniennes avaient rendu compte d’une rixe entre des prisonniers et leurs gardiens pendant que des «voyous ont mis le feu à un entrepôt de vêtements» sans lien avec les émeutes qui ont éclaté.

Selon un reportage de la télévision iranienne « le but de l’incendie de l’atelier de couture de la prison d’Evin était d’assurer l’évasion de certains prisonniers condamnés pour les crimes et vols qu’ils avaient commis ».

Le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri, avait annoncé, plus tôt, que le feu a été maitrisé et la situation est revenue à la normale.

Source: Médias