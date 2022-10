Les médias israéliens ont rapporté ce Mardi qu’ « Israël n’est pas prêt à affronter un grand nombre de drones iraniens

La Channel 13 israélienne a commenté les drones iraniens lancés en Ukraine en estimant que « nous pourrions bientôt voir le lancement de tels drones également à la frontière nord… C’est une menace qui doit être prise en compte de manière sérieuse. »

L’écrivain militaire du journal israélien Makor Rishon, Noam Amir, a indiqué dans une interview à Channel 13, que « le Hezbollah au Liban posséde un grand nombre de ces drones, et a également la capacité de les lancer, car il sait comment les confectionner et les produire en grand nombre, et il peut le faire quand il le veut ».

Il a ajouté : « Tout ce qui doit être fait est de décider, quand et comment les lancer, et aussi la quantité d’explosifs transportés par chacun de ces drones. »

En réponse à une question sur la question de savoir si « Israël » dispose de meilleurs armes que les Ukrainiens pour faire face à ces drones iraniens, Noam Amir a déclaré à la Treizième chaîne : « Je ne suis pas sûr qu’Israël puisse faire face à un grand nombre de ces drones ».

Il a poursuivi: « En fin de compte, nous devons mentionner que ce petit appareil ne transporte peut-être pas une grande quantité d’explosifs, mais il en transporte suffisamment pour détruire la cible. »

Amir a déclaré que « lors d’un incident au cours duquel un millier de missiles seront lancés, dont certains à longue portée, accompagnés de 10 de ces drones lancés vers une cible stratégique, comme une plate-forme gazière ou un aéroport proche de la frontière, ou comme une installation stratégique dans le nord, il est certain d’atteindre la cible. »

Il a ajouté : « Il est vrai que le système de défense israélien est basé sur la quantité et la qualité, et il peut intercepter ces drones, mais jusqu’à présent, il n’est pas prêt et ne sait pas comment en intercepter un grand nombre », notant que » la plupart des systèmes de défense israéliens ne seront pas dirigés vers l’espace civil, mais seront dirigés vers des installations stratégiques ».

Dans ce contexte, les médias israéliens ont rapporté l’inquiétude croissante des Israéliens face à l’utilisation par la Russie des drones iraniens en Ukraine, notant que « les Ukrainiens doivent être dotés de systèmes de défense contre ces drones ».

Citant Samuel Bendet, un expert de l’Institut de recherche américain, CNA, le site internet israélien Wallah a rapporté que « l’objectif principal de l’utilisation des drones iraniens Shahed est qu’ils survolent en grand nombre et qu’ils peuvent induire en erreur les systèmes de défense ».

Les médias israéliens ont rapporté que le drone iranie, Shahed, « a réussi à défier l’armée ukrainienne », notant qu' »Israël suit de près les drones qui affecteront tout conflit futur ».

De même, les médias israéliens ont rapporté que « le programme de drones iraniens se développe et son danger a maintenant dépassé celui des groupes armés et terroristes ».

Le journal israélien The Jerusalem Post a rapporté, dans un article, que « l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine est en hausse », soulignant que « la menace doit désormais être prise au sérieux, non seulement au Moyen-Orient ou en Ukraine, mais à l’échelle mondiale ».

Source: Médias