Les tensions entre les pays du Maghreb ont récemment pris une nouvelle tournure, dans le sillage d’une course effrénée à l’armement et en particulier aux drones. Selon les médias, le Maroc aurait récemment conclu un accord avec ‘Israël’ pour la construction d’usines de drones.

Un armement sophistiqué qui colle ave les stratégies « zéro perte » développée dans les conflits modernes, comme le déclare à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en questions de défense et de sécurité.

« Ce sont les guerres des siècles à venir, maintenant c’est une guerre de technologie […] C’est ce qu’on appelle le concept zéro perte. On utilise des avions sans pilote, des sous-marins ou des torpilles sans pilote […] Le problème c’est que plus on avance dans la technologie, plus les contre-mesures avancent », déclare l’ancien gradé.

Peut-être pas suffisant néanmoins pour faire basculer le conflit dans le Sahara occidental, l’expert rappelant que « ce ne sont pas les drones qui font gagner les guerres, mais la justesse des causes ».

Et Mokhtar Saïd Mediouni rappelle que tout l’armement occidental livré à l’Ukraine ne lui a pour l’instant pas permis de renverser la situation.

Terrain de jeu favorable

Reste que le Sahara occidental offre un terrain favorable au déploiement de drones militaires, affirme à Sputnik Yaakov Kedmi, ancien officier du renseignement israélien.

« Ce type de guerre offre un large champ d’activités aux drones. Le combat aérien entre drones est possible, quoiqu’assez rare. Mais l’utilisation compétente des drones, leur nombre et leurs types peuvent jouer un rôle sérieux dans les batailles au Sahara occidental », dit-il.

Il ne serait donc pas étonnant de voir les deux parties continuer à s’équiper en drones militaires, conclut pour sa part Yuri Lyamin, expert du Centre d’analyse des stratégies et des technologies.

D’autant que la Chine lorgne également sur le marché de l’armement dans la région.

« Dans le contexte d’un nouveau cycle de conflits au Sahara occidental et de l’intensification de la confrontation entre le Maroc et l’Algérie, les deux parties augmentent leurs achats de drones et il est probable que cette tendance ne fera que s’intensifier », résume ainsi Yuri Lyamin pour Sputnik.

Source: Avec Sputnik