Le général de division James Martin, commandant de la division de combat de guerre de l’armée britannique et commandant des exercices de l’OTAN en Europe, a révélé que « la prolifération des drones signifie que l’Occident ne peut plus compter sur le contrôle du ciel durant la guerre ».

Dans un article du journal britannique The Telegraph, le général de division James Martin, c a expliqué : « Nous ne pouvons plus prétendre que nous contrôlons l’espace aérien. Nous ne pouvons plus estimer que nous jouissons encore de la supériorité aérienne ou le contrôle aérien au Moyen-Orient comme c’était le cas auparavant ».

Le général de division Martin, qui supervise actuellement les plus grandes manœuvres de l’armée de terre de l’OTAN, a souligné que « la seule façon de faire face à cette menace est de camoufler et de cacher le mouvement des forces militaires ».

Il a ajouté : « La prolifération de ces drones bon marché a permis à tout le monde et de manière démocratique de bénéficier de la surveillance et du contrôle aériens dans la guerre moderne. »

L’officier britannique a déclaré que « les forces de l’OTAN disposent « de fenêtres d’opportunité limitées pour faire ce qu’elles veulent faire », ajoutant : « en Irak et en Afghanistan, nous n’avions pas à nous soucier de ces drones… parce que nos adversaires n’avaient pas la capacité de faire quoi que ce soit à ce sujet. Maintenant, notre adversaire a des drones. »

Les drones ont constitué un développement majeur dans les guerres récentes et ont grandement affecté leurs résultats, car les drones militaires ont joué un rôle important dans la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que dans la guerre en Ukraine.

La semaine dernière, le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction de dizaines de cibles militaires et d’infrastructures sensibles en Ukraine par des missiles ailés et des drones de combat suicide, des clips vidéo ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux montrant l’échec des défenses aériennes ukrainiennes à abattre les drones, et le succès de ces derniers à détruire des cibles éloignées de la ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres.

Mardi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a annoncé que son pays « demanderait officiellement à Israël de lui fournir des systèmes de défense aérienne, à la lumière de la grande destruction causée par les drones iraniens aux infrastructures civiles en Ukraine », et il a été signalé que les pays de l’OTAN étaient cherchant à remettre les systèmes Iris-T et NASAMS arriveront bientôt à Kiev pour contrer la menace des drones et des missiles ailés.

Les articles de presse occidentaux ont récemment beaucoup parlé du danger des drones militaires et ont passé en revue leurs formes et leurs types, en se concentrant sur les drones russes et iraniennes.

La presse israélienne et l’establishment militaire israélien ont également évoqué le danger des drones du Hezbollah , en particulier après l’incident des drones de Karish, alors qu’hier des rapports israéliens ont révelé que « la résistance libanaise possède environ 2 000 drones militaires de différents types. »

Le journal israélien Jerusalem Post a rapporté, dans un rapport la semaine dernière, que « l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine augmente », soulignant que « la menace doit maintenant être prise au sérieux, non seulement au Moyen-Orient ou en Ukraine, mais en même temps à l’échelle mondiale ».

