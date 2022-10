Le commandant des forces terrestres des Gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Mohammad Pakpour, a affirmé que « les récentes manœuvres de l’Iran dans la région du fleuve Aras portent un message aux ennemis selon lequel Téhéran ne transigeait pas sur ses intérêts nationaux, et met en garde tous ceux qui tentent de violer les lignes rouges » .

Le général Mohammad Pakpour, a déclaré que « les circonstances qui prévalent dans la région et dans les pays du Golfe exigent de la part de l’Iran de traiter cette région avec sensibilité, car elle est liée aux intérêts nationaux de Téhéran ».

Il a souligné que « toute modification de nos frontières géographiques vise nos intérêts nationaux ».

Il a ajouté : « Quand l’entité sioniste a constaté que l’Iran est arrivée à ses portes, il a pensé à établir des bases des deux côtés de nos frontières », indiquant : « Nous ne permettrons pas au régime sioniste d’avoir une base dans notre région ».

Et il a indiqué que « l’entité sioniste prévoit d’établir des bases militaires et de renseignement dans certains pays voisins, mais elle n’aura pas de base près de nos frontières », soulignant que « la puissance et la capacité de l’Iran est une épine dans les yeux des ennemis, car elle n’est pas soumise à leurs conditions ».

Pakpour a noté que « la libération par l’Azerbaïdjan de ses terres occupées dans la région du Karabakh est une chose positive, et nous nous en sommes félicités ».

Le 27 septembre, le commandant de la police des frontières iraniennes, le général de brigade Ahmad Ali Kudarzi, a annoncé qu' »un groupe terroriste composé de 7 hommes armés qui transportaient du matériel militaire a été éliminé dans la zone frontalière de Khoda Afrin avec l’Azerbaïdjan ».

« Nous affronterons vigoureusement toute action armée à nos frontières », a déclaré Kudarzi, soulignant que « la réponse à tous les agresseurs sera sévère ».

