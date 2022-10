Le nouveau canon antichar automoteur russe 2S25M sera doté d’un complexe de suppression optique-électronique et d’un blindage supplémentaire. Le directeur industriel du Rostec, conglomérat russe de défense, a fait cette annonce dans une interview à Sputnik.

» En ce moment, la holding High-Precision Complexes, qui fait partie de Rostec, travaille sur la possibilité de renforcer la protection du 2S25M en y installant un complexe de suppression optique-électronique, ainsi qu’un ensemble de blindage supplémentaire « , a annoncé Bekkhan Ozdoev.

» Ces mesures augmenteront la protection de l’équipage et la capacité de survie du véhicule sur le champ de bataille « , a-t-il déclaré.

Perturber des systèmes ennemis

Le canon antichar automoteur 2S25M sur un châssis chenillé a été développé et créé par la société » Kurganmashzavod « . Il est armé d’un système d’artillerie et de missiles de calibre 125 millimètres, peut être transporté par des navires et des avions ou débarqué en parachute. Le canon automoteur développe une vitesse sur l’autoroute de 70 kilomètres à l’heure, à flot – jusqu’à 9 kilomètres à l’heure.

Les systèmes de suppression optiques et électroniques installés sur les véhicules blindés sont nécessaires, en particulier, pour perturber le fonctionnement des systèmes de guidage des missiles antichars guidés.

Rostec a fait savoir le 18 octobre, que le canon 2S25M avait reçu des obus avec détonation à distance. Selon la société, cette modification augmentait considérablement l’efficacité de la lutte contre les fortifications légères et les effectifs ennemis.

D’après les données accessibles, les obus avec détonation à distance explosent sur la cible souhaitée, calculée par le système de conduite de tir. Ceci, par exemple, permet de frapper efficacement les effectifs ennemis qui se sont réfugiés dans un abri – le projectile explose au moment où il atteint un point de vol exactement au-dessus de la cachette.

Source: Sputnik