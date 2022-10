La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a fait écho aux salutations que le secrétaire général du Hezbollah a adressées hier aux résistants palestiniens qui mènent depuis quelques mois un combat sans merci contre l’occupation israélienne en Cisjordanie occupée.

A son tour, elle a fait de même ce vendredi 28 octobre, dans un vidéo-clip réalisé par son antenne médiatique Média de guerre.

Diffusé sur notre chaine de télévision et les médias et relayé sur les réseaux sociaux et les sites d’information, il commence par les derniers propos de sayed Hassan Nasrallah : « Toutes nos salutations aux résistants de la Cisjordanie occupée, notamment à Naplouse et Jénine et toutes les autres villes et camps. Ces héros, depuis quelques semaines, secouent l’entité de l’ennemi … Et toutes les salutations (aux groupes de) la Fosse aux lions, la Brigade de Jénine et à tous leurs frères dans toute la Cisjordanie, la bande de Gaza, les territoires de 1948 et dans toute la Palestine et en dehors de la Palestine », avait-il dit dans son discours de jeudi 27 mai lors de l’ouverture de l’expo de la Banlieue.

Le vidéo-clip se termine par les propos d’un résistant, saluant le drapeau palestinien. Après un premier appel aux armes de ses combattants.

« Au nom de Dieu le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. À la Palestine, à son peuple, à ses martyrs, à Gaza la résistance, à l’Intérieur (palestinien) persévérant, à la Cisjordanie révoltée, à Jénine et Toulkarem, à Naplouse, Ariha (Jéricho) et Ramallah, à al-Khalil (Hébron) et Bethléem, à al-Qods (Jérusalem) et al-Aqsa … De la Résistance islamique au Liban » a-t-il dit, avant de lancer un second appel aux armes.

Et ses combattants de scander après lui : « O les chevaliers de la terre, nous vous adressons nos salutations et notre gratification, des salutations d’honneur et de fidélité ».



La production se termine par « A la Palestine. Nos salutations » sur fond du drapeau palestinien.

« Une vague d’attaques sans fin en vue »

Depuis le début de l’an, la Cisjordanie connait une révolte sans précédent, des jeunes combattants armés, lançant des opérations armées, individuelles dans leur majeure partie, contre les check-points et les patrouilles israéliennes, avec des revolvers ou des mitrailleuses.

Plusieurs opérations sont spectaculaires, dont celle de Tel Aviv, et la dernière, la semaine passée, celle de Oday al-Tamimi, l’auteur des deux opérations réalisées à 5 jours d’intervalle: celle du check-point israélien du camp palestinien Shu’fat à al-Qods et celle du point des garde-frontières de la colonie de Ma’aleh Adumim . Elle a été médiatisée d’une façon inédite. Lui aussi avait écrit dans son testament: « Portez le fusil après moi »

« Une vérité qui ne peut être ignorée : Israël fait face à une vague d’attaques dont la fin ne semble pas entre en vue dans l’horizon », a déploré le quotidien israélien Israel Hayom.

De la « Brigade de Naplouse » à la « Fosse aux lions »

Ces derniers mois, un nouveau groupe de résistants s’est fait remarquer dans les médias : la Fosse aux lions (ou la Tanière des lions). À Naplouse.

Il est formé de combattants appartenant à plusieurs factions palestiniennes: les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa affiliées au Mouvement de libération nationale palestinien (Fatah), les Brigades Al-Quds, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de la résistance islamique (Hamas) et le Mouvement populaire Front pour la libération de la Palestine (FPLP).

Le groupe qui était dans un premier temps connu sous l’appellation la « Brigade de Naplouse » compte aussi les fils d’anciens membres des services de sécurité palestiniens. Tous ses combattants refusent de s’identifier à une faction particulière, selon le site web de la télévision qatarie al-Jazeera.

Il a entamé ses opérations à partir de février 2022, lorsque l’appareil de sécurité de l’occupation israélienne a constaté une hausse importante des opérations de tirs de feu contre des cibles militaires israéliennes dans l’entourage de Naplouse.

Il semblait en jumelage avec un autre groupe très actif à Jénine, le Brigades de Jénine, fondé en 2021 après l’opération d’évasion spectaculaire de 6 détenus palestiniens de la prison de Jalbou’.

Ne jamais renoncer au fusil, ni tirer dans l’air

Tous les deux ont un seul souci : « ne jamais renoncer au fusil », tel que l’expriment les testaments ou les derniers mots de leurs chefs et combattants. La Fosse aux lions insiste en même temps sur la nécessité de « ne jamais tirer en l’air », une habitude que les jeunes palestiniens avaient de faire, notamment durant les obsèques des martyrs.

Selon les médias israéliens c’est la brigade israélienne Yamam du Shin Bet qui est chargé de les traquer et de liquider ses membres.

Elle a tué 4 d’entre eux en février, puis 2 en juillet, puis 3 autres dont un chef, Ibrahim al-Naboulsi, qui avait enregistré son testament d’une voix essoufflée : « Par votre honneur, n’abandonnez-pas le fusil. Par votre honneur, n’abandonnez-pas le fusil », à deux reprises. Avant de succomber…

C’est après son martyre que les opérations anti israéliennes ont été revendiquées par la Fosse aux lions.

Le 3 septembre, le groupe est apparu sous une forme organisée pour la première fois, comptant plusieurs dizaines d’hommes armés, lors de l’hommage rendu à son fondateur, le martyr Muhammad Al-Azizi, et celui qu’il a décrit comme « le lion des affrontements armés », Abdul Rahman Sobh. Et ce, 40 jours après leur liquidation, selon son communiqué à l’époque.

Un homme encagoulé, devançant des dizaines d’hommes armés a lu la déclaration du groupe : « Nos armes ne tireront aucune balle en l’air en vain, leur seule destination est l’occupation » israélienne.

Il a ajouté que « tirer en l’air est une rupture nette avec le rang national ».

Ses appartions ultérieures sembleront bien plus organisées.

Plus que « ne pas renoncer au fusil », ce groupe de consort avec celui de la Brigade de Jénine se veut « unir les fusil ».

Le mois de septembre dernier, le bilan des opérations de tirs de feu contre les cibles israéliennes militaires s’est élevé à 34 à Naplouse seulement.

Le 23 octobre, le groupe a annoncé le martyre de l’un de ses chefs de résistance les plus féroces contre l’occupation israélienne, Tamer al-Kilani, tué dans l’explosion d’un engin piégé déposé par l’un de ses agents sur une moto lors de son passage à pieds dans le vieux quartier de Naplouse



L’interaction du public palestinien ou partisan est sans précédent. Son site sur Telegram ouvert depuis le mois d’août compte plus de 240 mille abonnés.

« Il est temps que les lions sortent de leur tanière »

Le communiqué le plus célèbre de la Fosse aux lions, selon al-Jazeera, est sans doute celui qui a été rendu public depuis deux jours, le 26 octobre, lors de l’incursion israélienne dans la ville de Naplouse assiégée depuis 17 jours, surtout dans son vieux quartier.

« Celui qui désire la gloire, la gloire ici est culminante, entre la lame (du poignard) et la gâchette (du fusil)… Il est temps que les lions sortent de leur tanière… Au jihad ». Et le groupe de conclure : « Qui assiégera qui ? »

Les dernier martyrs qu’il a revendiqués le jeudi 27 octobre sont : Ali Antar, Hamdi Charaf, Hamdi Qim, Mechaal Bagdadi, Qoussay al-Tamimi et Wadi’ al-Houh.

Ce dernier présenté comme « le chef héros Wadi’ al-Houh Abou Sabih », a succombé pendant « un accrochage armé avec l’ennemi sioniste dans le vieux quartier de Naplouse, al-Yassaminah », précise son communiqué publié sur son site Telegram « Areen al-Ossoud ».

« Fils de Sion, vous allez périr. Si vous tuez un lion dans sa tanière, votre erreur sera flagrante. Attendez le moment maudit. Il soulagera les poitrines d’une nation pieuse. Nous serons fidèles à notre promesse. Attendez », conclut le texte.

Source: Divers