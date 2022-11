Le journal Politico a indiqué que « l’Union européenne cherche à renforcer la coopération avec le Brésil dirigé par Lula, ce qui fera entrer l’Europe dans une nouvelle compétition avec la Russie et la Chine ».

Politico a souligné que « la victoire de Lula da Silva aux élections brésiliennes sur son homologue d’extrême droite, Jair Bolsonaro, a encouragé l’Union européenne à relancer ses relations avec le Brésil sur le changement climatique, la déforestation et le commerce ».

Le journal a ajouté que « le nouveau président, da Silva, cherche également, dans le même temps, à obtenir un accord commercial rapide avec l’Union européenne ». Mais, selon Politico, « Bruxelles veut d’abord des engagements du Brésil sur l’environnement ».

« Bruxelles a de grandes ambitions en Amérique latine et doit diversifier ses flux commerciaux en dehors de la Russie et, dans une moindre mesure, de la Chine », poursuit le journal.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l’arrivée au pouvoir de Lula, tweetant : « Je me réjouis de travailler avec vous pour relever les défis mondiaux urgents, de la sécurité alimentaire au commerce et au changement climatique ».

Mais Bruxelles, selon Politico, pourrait devoir attendre derrière la Russie et la Chine, « qui cherchent à consolider leur influence dans la région », surtout après que les relations entre Brasilia et Pékin se sont détériorées sous Bolsonaro. Peu après la victoire de Lula, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine « veut hisser le partenariat stratégique global avec le Brésil à un nouveau niveau ».

Une coopération étroite facilitera non seulement les échanges entre les économies des deux côtés de l’Atlantique, mais sera également essentielle pour que Bruxelles soit moins dépendante des matières premières chinoises, poursuivant ainsi sa transition vers une énergie propre.

L’article a noté que « les mesures les plus concrètes que l’Union européenne puisse prendre est de relier enfin l’accord commercial entre elle et le bloc Mercosur en Amérique latine, qui est composé du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay et du Paraguay ».

L’Union européenne a félicité Lula da Silva pour sa victoire aux élections présidentielles brésiliennes. « Je suis impatient de travailler avec vous pour faire progresser les relations UE-Brésil avec votre nouveau gouvernement et votre nouveau parlement », a déclaré le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, sur Twitter.

Dans un communiqué sur les résultats des élections présidentielles au Brésil, Moscou a souhaité poursuivre la politique de renforcement de la coopération avec ce dernier, y compris la coopération au sein des Nations unies, des BRICS et du Groupe des Vingt.

