Le Comité intergouvernemental de coopération commerciale et économique a affirmé que « le niveau de coopération entre l’Iran et la Russie se renforce de jour en jour et a atteint un nouveau niveau qualitatif ».

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a annoncé ce mardi, que « la coopération commerciale et économique entre la Russie et l’Iran se renforce régulièrement, malgré les sanctions occidentales imposées aux deux pays ».

« Les relations entre nos deux pays se développent rapidement et un rythme acceleré de dialogue politique est maintenu à différents niveaux », a déclaré Novak lors de la réunion du Comité intergouvernemental de coopération commerciale et économique, ajoutant que « la coopération commerciale continue de croître régulièrement ».

Selon Novak, « les travaux du comité intergouvernemental conjointe ont atteint un nouveau niveau qualitatif, et un dialogue continu a été organisé entre les différents départements gouvernementaux », notant que « des représentants des milieux d’affaires russes et iraniens se sont rencontrés à la veille de la 16e session de la commission gouvernementale conjointe ».

Le vice-Premier ministre du gouvernement russe a souligné que « l’action conjointe russo-iranienne enregistre des résultats tangibles, malgré les sanctions étrangères contre les deux pays ».

Pour sa part, le ministre iranien du Pétrole, Javad Oji, a annoncé ce Mardi que « les relations russo-iraniennes se renforcent plus que jamais ».

Oji a déclaré : « Le niveau de coopération entre l’Iran et la Russie se renforce de jour en jour, en particulier dans le domaine économique ».

Oji a souligné que « les relations entre l’Iran et la Russie n’ont jamais été aussi étroites qu’elles le sont de nos jours ».

Concernant les sanctions imposées à la Russie, Ogi a déclaré : « En nous appuyant sur les capacités dont disposent les deux pays, je suis sûr que nous pouvons contourner les sanctions ».

La réunion de la 16e session du Comité permanent intergouvernemental russo-iranien pour la coopération commerciale et économique se tiendra à Grozny, la capitale fédérale russe de la Tchétchénie, sous la présidence de Novak et Oji.

Plus tôt ce mois-ci, le vice-ministre iranien du Pétrole, Ahmad Assadzadeh, a déclaré que « l’Iran s’attend à conclure plusieurs accords avec la Russie dans le secteur pétrolier et gazier d’ici 6 mois, et espère une plus grande solidarité entre Téhéran et Moscou dans le domaine des ressources énergétiques ».

À son tour, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré qu’il était prêt de « signer un accord avec l’Iran sur l’échange de pétrole et de gaz d’ici la fin de cette année ».

