La Russie fournira au Mali 60 000 tonnes d’hydrocarbures, 25 000 tonnes de blé et 35 000 tonnes d’engrais d’une valeur de 100 millions de dollars qui seront acheminés de Moscou à Bamako via le port de Conakry, a déclaré, mercredi soir à la télévision nationale, Alousséni Sanou ministre malien de l’Économie et des Finances.

« À la suite de nos échanges, une première expédition de marchandises doit arriver à Bamako dans quelques semaines. Il s’agit de 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 000 tonnes d’engrais et 25 000 tonnes de blé », a fait savoir le ministre malien de l’Économie et des Finances.

Alousséni Sanou souligne que « cette première expédition doit permettre de tracer toutes les autres difficultés liées aux opérations de commerce entre le Mali et la Russie (…) Nous devons vérifier si toutes les conditions sont effectivement réunies pour des envois de quantités beaucoup plus importantes et nous pensons que les premières commandes doivent atteindre un montant maximum de 100 millions de dollars ».

Pour rappel, le ministre de l’Économie et des Finances Alousséni Sanou a conduit le 27 octobre dernier une importante délégation malienne en Russie pour mener des négociations portant sur plusieurs secteurs économiques.

Source : Agence Anadolu