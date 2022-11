Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté que « pour la première fois en Algérie, un exercice anti-terroriste conjoint, baptisé Desert Shield 2022 , sera mené par les armées algérienne et russe, dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays du 16 au 18 novembre,

Selon Al-Mayadeen, les exercices conjoints se dérouleront dans la région de Hamakir dans la Wilayat de Bachar, sous le titre Actions tactiques pour rechercher et détruire les terroristes dans le désert.

Elle a souligné que « le premier exercice tactique conjoint russo-algérien avait eu lieu en octobre 2021 sur le terrain d’entraînement de Tarskoïe en République russe d’Ossétie du Nord ».

Il est à noter qu’en septembre dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé que les exercices antiterroristes entre la Russie et l’Algérie (Desert Shield – 2022) sont planifiés et non dirigés contre un tiers.

Zakharova a indiqué que « ces exercices sont menés dans le cadre du programme approuvé de coopération militaire avec l’Algérie ».

Le responsable russe a souligné que ces exercices, « comme tous les exercices militaires auxquels la Russie participe, ne sont dirigés contre aucune tierce partie ».

Source: Médias