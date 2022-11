Le Hezbollah poursuit son programme de boisement du Liban dans le cadre de sa politique de sauvegarde des espaces verts, profondément affectés par les guerres et les incendies saisonniers.

Ce programme supervisée par l’association chargée des activités civiles du Hezbollah « Jihad Building Development Fondation» (Jihad al-Binaa) en est à sa 17ème année de distribution.

Baptisé « Al-Ghiras » (La plantation), son mot d’ordre pour l’an 2022 est « Nous cultivons ensemble le Liban ». Il a été lancé lors d’une cérémonie organisée par l’association ce mercredi 16 novembre, dans le jardin al-Hadi, dans la banlieue sud de Beyrouth, sous les auspices du président du conseil exécutif du Hezbollah, sayed Hachem Safieddine.

« La plantation des arbres escorte la permanence de la vie, sans arrêt. Nous insistons chaque année pour lancer le projet de plantation afin que la nature reste présente parmi les gens », a-t-il dit lors d’une petite allocution. Il a insisté que des efforts seront déployés pour améliorer les conditions environnementales de la banlieue sud de Beyrouth.

« Les municipalités et les fédérations travaillent assidûment pour suivre le rythme des chers frères de l’association du Jihad al-Binaa, afin de sauvegarder l’environnement. Nous soutenons cette démarche afin de transférer la banlieue, selon les conditions disponibles, vers ce qu’il y a de mieux en termes d’environnement et de mode de vie », a-t-il dit.

Et de poursuivre : « l’État est devenu incapable de fournir des services aux Libanais. Raison pour laquelle, vous, dans l’association Jihad al-Bina’, ainsi que toutes les municipalités, les organisations, les (gens) fidèles et nous, serons toujours présents dans cette mission. Car l’arbre que nous plantons aujourd’hui et l’arbre de l’espoir et de la vie ».

Le président du bureau exécutif du Hezbollah a indiqué que « 500 mille plants seront cultivés cette année, dans toutes les régions libanaises ».

« Ce chiffre se répètera et sera même haussé afin de préserver l’environnement et le climat », a-t-il conclu.

C’est après la guerre 2006 que le Hezbollah a enrepris ce projet de boisement, notamment dans les régions du sud du Liban, où d’innombrables zones boisées ont été bombardées. Et puis plus tard, chaque fois que l’entité sioniste procédait à les incendier.

Dans le Hermel

En 2010, le projet s’était fixé pour objectif de planter 1 million d’arbres. Le millionième l’avait été par le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah.

L’année suivante, quelque 200.000 plants d’arbres non fruitiers ont été distribués dans la Bekaa. Sachant qu’un autre programme conçu pour les arbres fruitiers est également mis en œuvre.

En 2017, Israël s’était plaint du Hezbollah auprès des Nations Unies, l’accusant de couvrir ses actions d’édification de postes d’observation et de surveillance, tout au long de la frontière entre le Liban et la Palestine occupée par des activités agricoles, d’amélioration de l’environnement, de construction de tentes agricoles et d’extension des espaces verts.

