Des sources officielles iraniennes ont accusé « Israël » d’être derrière l’attaque par une drone piégé contre un pétrolier israélien au large du sultanat d’Oman le mercredi 16 novembre.

« Viser le navire est un jeu israélien qui a été mené en coopération avec certains régimes de la région », ont assuré ces sources sous le couvert de l’anonymat pour la télévision d’état iranienne.

Selon ces sources, le but de cette attaque « est d’accuser l’Iran et d’affecter les préparatifs de la Coupe du monde au Qatar », notant qu' »Israël et les pays qui ont boycotté le Qatar, en particulier l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ne ménageront aucun effort pour lui montrer leur hostilité ».

« Téhéran avait rassuré Doha qu’elle mettrait tout en œuvre pour organiser ces jeux dans le calme, et travaillerait à leur réussite », ont-elles ajouté.

Dans ce contexte, le directeur du bureau de la télévision d’information satellitaire al-Mayadeen à Téhéran a suggéré que « le but de l’action qui a visé le pétrolier au large du Sultanat d’Oman est de porter atteinte aux relations entre le Qatar et l’Iran ».

« Téhéran considère le succès de la Coupe du monde au Qatar comme un succès pour elle, et elle ne réalisera pas maintenant une opération qui perturbe l’événement sportif », a-t-il assuré.

Le mercredi 16 novembre, des médias israéliens ont rapporté que le pétrolier Pacific Zircon qui appartient à l’homme d’affaires israélien Idan Ofer et battant pavillon du Liberia a été attaqué au moyen d’un drone piégé au large d’Oman.

La société singapourienne à laquelle appartient le navire, Eastern Pacific Shipping qui a enquêté sur l’incident a indiqué que « le navire transportait du gazole ». « Des dommages mineurs ont été signalés à la coque du navire, sans fuite de la cargaison ni blessé parmi l’équipage », a-t-elle précisé

Selon le site Internet Marine Traffic, qui suit la navigation, le pétrolier « Pacific Zircon » a été vu pour la dernière fois au large d’Oman lundi matin, puis l a quitté le port omanais de Sohar, empruntant sa prochaine destination qui est le port de Buenos Aires en Argentine.

Source: Médias