Le guide suprême de la révolution islamique , l’Ayatollah Ali Khamenei, a accusé « les Occidentaux d’avoir pillé les richesses du monde selon la logique de la démocratie libérale », ajoutant « leurs Etats se sont enrichis aux dépens de nombreux pays ».

L ‘Ayatollah Ali Khamenei a souligné samedi que « le développement et la prospérité de l’Iran dans le monde annulera la logique de la démocratie libérale en Occident ».

L ‘Ayatollah Ali Khamenei a ajouté: « les Occidentaux ont pillé le monde au cours des deux derniers siècles selon la logique de la démocratie libérale », notant que « l’Europe pauvre est devenue riche aux dépens de pays comme l’Inde et la Chine. »

Et de poursuivre: « ceux qui organisent des émeutes sont des racailles dont la perfidie ne pourra point briser l’unité du peuple iranien. Ces émeutiers dans le pays ont tenté de répandre le mal après leur incapacité à impliquer le peuple dans leurs actions. Le dossier du mal sera sans aucun doute clos, et ensuite le peuple reviendra avec un nouvel esprit à aller de l’avant avec le développement du pays. »

Et d’ajouter : « A chaque fois que l’ennemi tue un membre du Bassidj, de la police, ou un simple citoyen, les gens se mobilisent pour participer à ses funérailles » soulignant » les fauteurs de troubles et tous ceux qui les soutiennent sont plus méprisables que de parvenir à nuire au régime ».

Il y a quelques jours, le guide suprême iranien a déclaré que « l’ordre mondial actuel est en train de changer », indiquant qu' »un nouvel ordre prévaudra dans la prochaine étape ».

Il a souligné qu' »il y a 3 grandes lignes dans le nouveau régime, qui sont le retrait des Etats-Unis, le transfert du pouvoir à l’Asie, la diffusion de l’idéologie de la résistance et l’expansion de son axe ».

Le 14 octobre dernier, son éminence a estimé que « la question de l’unipolarité, et l’hégemonie d’une ou deux puissances sur les peuples,ont perdu sa légitimité, ce qui signifie que les peuples se sont réveillés et que le système unipolaire a été rejeté ».

Source: Médias