Les explosions et incendies successifs dans les centrales électriques de Tel-Aviv et de ses villes affiliées, et les grands dégâts causés aux appareils électriques des habitants de ces villes, ont semé une grande confusion dans l’occupation israélienne.

L’agence d’informations iranienne Tasnim a signalé que de nombreux habitants des territoires occupés se sont plaints auprès de la compagnie d’électricité de l’occupation, et ont déclaré que leurs appareils électriques avaient été endommagés et brûlés.

Ces personnes ont signalé des pannes électriques inhabituelles et incontrôlables.

Certains Israéliens ont diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux concernant des explosions dans des stations de transmission d’électricité sur les routes menant à des villes et des colonies telles que Yavneh, Ghadara et d’autres.

De son côté, l’occupation israélienne a complètement empêché la publication d’informations sur ces événements dans les médias publics.

De même, Tasnim a rapporté que la compagnie nationale d’électricité de l’occupation avait renoncé à sa responsabilité à cet égard et a déclaré qu’elle cherchait toujours les causes de ces incidents.

Source: Médias