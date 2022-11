Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution (CGRI), le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, a affirmé le 20 novembre qu’un grand nombre de nos exploits défensifs apparaîtront à l’heure de la confrontation, si nécessaire, rapporte l’agence Fars.

Frapper l’ennemi à une distance de 1050 km, ne sera pas un hasard, rappelant que le missile hypersonique qui a finalement été annoncé est un exploit réalisé depuis longtemps.

Le commandant de la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons atteint au niveau mondial dans le domaine des drones, qui ont défié les activités des grandes puissantes armées du monde. Il y a aussi de nombreuses réalisations qui apparaîtront le jour de la confrontation si nécessaire, à savoir : frapper l’ennemi à une distance de 1050 km (…) ».

Le général Hajizadeh a souligné que « nous sommes en avance dans le domaine de la fabrication des missiles, sur le plan mondial ».

Et d’ajouer: « La nouvelle du missile balistique hypersonique qui a été annoncée lors d’une cérémonie le 10 novembre, et qui est capable de manœuvrer à l’intérieur et hors des airs, date depuis longtemps, mais elle a récemment été révélée. Cette réalisation constitue un saut générationnel et l’ennemi ne pourra pas affronter ce missile avant des décennies ».

Le général iranien a en outre fait référence au domaine spatial et a déclaré : « Dans le domaine spatial, Dieu soit loué, nous avons récemment pu lancer le missile porteur de satellite Qaem 100, qui fonctionne au combustible solide, et nous travaillerons cette année (l’année iranienne se termine le 20 mars 2023) pour mettre en orbite le premier satellite ».