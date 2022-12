Des milliers de personnes de tout horizon ont manifesté samedi 3 décembre dans le centre-ville de Rome, capitale italienne, contre la vie chère, contestant en particulier l’augmentation sans précédent du prix de l’électricité et du gaz.

Le taux d’inflation en Italie a atteint 12 %, ce qui est sans précédent au cours des 40 dernières années dans ce pays européen.

Les manifestants italiens ont également scandé des slogans antigouvernementaux et exigé de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine.

« Maison, travail, sécurité sociale, fin au coût de la vie élevée et encore une fois : baissez les armes, augmentez les salaires », lit-on sur quelques-unes des bannières présentes lors de la manifestation du samedi après-midi à Rome.

L’un des manifestants a déclaré au correspondant d’Iranpress que cette manifestation est une protestation contre la guerre en Ukraine et la vie chère.

« Notre pays est en guerre par l’envoi continu d’armes à l’Ukraine, dans un contexte de crise économique, les dépenses sociales continuent à se répercuter sur les ouvriers. Alors que les dépenses militaires augmentent, les salaires diminuent », a-t-il ajouté, rapporte le site iranien francophone PressTV.

« Nous voulons que le gouvernement cesse d’envoyer des armes à l’Ukraine et augmente les salaires », revendique un autre manifestant.

Et de poursuivre : « Au lieu de trouver une solution pour fournir des logements pour la population et de créer de l’emploi, le gouvernement italien ne fait rien d’autre que d’augmenter les coûts de la vie et de rendre plus démunis les ouvriers. »

Il a déclaré qu’en Italie, 5 millions de personnes vivent actuellement dans la pauvreté, et ce bilan ne cesse de s’alourdir.

De plus, vendredi dernier, des dizaines de milliers de personnes en Italie se sont mises en grève en guise de protestation contre le projet de loi budgétaire du gouvernement, la forte inflation, le manque de sécurité de l’emploi, les salaires infimes et les problèmes de santé dans le pays.

La situation prévaut presque dans d’autres pays européens, à l’instar de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, dont le peuple proteste contre la mauvaise situation économique et le coût élevé de l’énergie.

La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont été déclarées comme deux facteurs de la crise dans les pays européens où les peuples exigent la fin de la guerre et de la livraison d’armes à Kiev.