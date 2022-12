Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que « la Russie pourrait envisager de lever l’interdiction volontaire de déployer des missiles à moyenne et longue portée ».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a annoncé mardi que « la Russie pourrait envisager de lever l’interdiction volontaire du déploiement de missiles à moyenne et longue portée, en signe de mise en garde à l’Occident s’il poursuit dans son imprudence ».

Concernant l’interdiction sur le déploiement de missiles à moyenne et courte portée, Ryabkov a ajouté : « La Russie met en garde les États-Unis et l’OTAN contre les mesures imprudentes et la mise à l’épreuve de la patience de Moscou ».

Il a poursuivi: « Ce serait un avertissement à l’adversaire, afin qu’il n’adopte pas des mesures dangereuses et imprudentes. Cependant, il n’y a pas eu de changement de position jusqu’à aujourd’hui, et il n’est pas nécessaire d’inventer des raisons artificielles pour commencer à revoir notre position. »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a prévenu, plus tôt, que « si l’Occident fournit à Kiev des missiles à longue portée, les objectifs géographiques de l’opération spéciale en Ukraine iront au-delà de ses objectifs actuels ».

L’Occident doit se préparer aux mesures russes en réponse au plafonnement du prix du pétrole

Concernant l’imposition par l’Occident d’un plafond sur le prix du pétrole russe, Ryabkov a souligné que « l’Occident doit se préparer aux mesures russes après cette étape ».

En réponse à une question de savoir si la Russie pourrait imposer un prix minimum du pétrole, en réponse au plafond imposé par les pays occidentaux sur les prix du pétrole russe, Ryabkov a déclaré : « Je n’énumérerai pas le contenu de nos contre-mesures ».

Il a ajouté: « L’Occident et ceux qui dansent sur son air devraient être prêts à tout. S’ils déclenchent une guerre sans règles ou lignes rouges, nous ne serons pas liés pour réagir. »

Plus tôt dans la journée, Ryabkov a confirmé qu' »il y a des acheteurs de pétrole russe malgré le plafond de prix proposé, et les intérêts de la Russie seront garantis ».

