Les relations entre la Chine et l’Arabie saoudite connaissent un bond en avant avec l’arrivée du président chinois à Riyad pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Le ministre saoudien de l’Énergie a souligné que « la Chine est un partenaire fiable et nous cherchons à établir un centre régional ».

Le ministre saoudien de l’Énergie, Abdelaziz ben Salman ben Abdelaziz, a affirmé que « les relations entre l’Arabie saoudite et la Chine connaissent un changement qualitatif, qui reflète l’intérêt des dirigeants des deux pays de renforcer la coopération dans divers domaines.

Ben Abdelaziz a felicité les efforts des deux pays pour « renforcer la coopération dans les chaînes d’approvisionnement du secteur de l’énergie », via l’établissement d’un centre régional en Arabie saoudite pour les usines chinoises, afin de tirer parti de la position privilégiée du Royaume entre trois continents ».

Il a souligné que « la Chine est un partenaire fiable et sur qui on peut compter ».

En ce qui concerne les domaines de coopération entre les deux parties, notamment dans les projets de conversion du pétrole brut en produits pétrochimiques, le domaine des énergies renouvelables, l’hydrogène propre, les projets électriques et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, le ministre saoudien de l’Énergie a évoqué la coopération et les investissements conjoints dans les pays concernés par l’initiative chinoise , ainsi que des investissements dans des complexes intégrés de raffinage et de pétrochimie dans les deux pays.

Le ministre saoudien a expliqué que « l’Arabie saoudite entretient des relations solides et des liens stratégiques étroits avec la Chine », couvrant de nombreux domaines, dont les plus importants sont divers domaines énergétiques, révélant que « la Chine est devenue la première destination des exportations de pétrole du Royaume, dans le cadre du volume élevé des échanges commerciaux entre les deux pays ».

Il a souligné que « la coopération a connu une croissance annuelle continue au cours des cinq dernières années », expliquant que « les relations saoudi-chinoises dans le domaine de l’énergie comprennent de nombreux investissements conjoints ».

Le ministre saoudien a également indiqué la volonté des deux parties de travailler au « renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l’énergie », soulignant « l’importance d’échanger constamment des vues entre eux », car ils sont parmi les plus importants producteurs d’énergie des pays consommateurs dans le monde ».

Les positions du ministre saoudien de l’énergie coïncident avec la visite dans la capitale saoudienne, Riyad, aujourd’hui mercredi, du président chinois Xi Jinping, en vue de tenir des réunions avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, au cours desquelles les deux parties devraient discuter questions d’énergie, d’industrie et d’autres domaines communs.

L’Agence saoudienne a rapporté que « la visite du président chinois dans le Royaume, qui durera du 7 au 9 décembre, comprend la tenue d’un sommet sino-saoudien, d’un sommet sino-golfe et d’un sommet arabo-chinois, avec la participation d’ un certain nombre de dirigeants du Conseil de coopération du Golfe et des pays arabes afin de signer 20 accords préliminaires d’une valeur supérieure à 110 milliards de riyals saoudiens.

Source: Médias