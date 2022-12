Par Heba Morad

Au cours des derniers mois, des émeutiers soutenus par l’étranger ont déclenché un règne de terreur à travers l’Iran, tuant un certain nombre de civils innocents et des forces de sécurité dans une campagne vicieuse alimentée par des fauteurs de troubles en Occident.

Beaucoup d’entre eux ont été arrêtés et jugés. Et ils ont reconnu les crimes qu’ils ont commis. Certains de ces émeutiers ont non seulement avoué volontairement les meurtres, mais ont également été identifiés dans les vidéos et les photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

L’un de ces cas est celui de Mohammad Mehdi Karami, qui a suscité beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Toutes les religions monothéistes s’accordent à dire que quiconque ôtera intentionnellement une vie humaine sera mis à mort. Aussi, toutes les religions soulignent l’importance de l’ordre social et de la justice. Dans la jurisprudence islamique, seul le meurtre intentionnel appelle la peine de mort. Les médias américains et étrangers ont mené une campagne virulente contre l’Iran, qualifiant les exécutions liées aux émeutes de « tuerie ».

Le meurtre intentionnel est un crime passible de la peine de mort même aux États-Unis, le pays qui a fait pression pour le retrait de l’Iran du panel des femmes de l’ONU, selon le Centre d’information sur la peine de mort.

Dans une tentative de manipuler l’opinion publique concernant l’exécution de deux hommes qui ont reconnu leurs crimes au cours des dernières semaines, les médias mainstream ont monté une campagne basée sur une rhétorique émotionnelle – des interviews des membres de la famille de ceux qui ont été détenus au cours des récentes émeutes meurtrières.

Récemment, une interview avec le père de Karami a été publiée dans laquelle il a exprimé son inquiétude quant au sort de son fils. Les médias et les militants des médias sociaux ont rapidement commencé à reprendre des extraits de l’interview de Mashallah Karami, qui était motivé par les émotions, sans tenir compte de la loi du pays.

La même vieille exploitation médiatique

Les médias anti-iraniens se sont rapidement précipités pour faire circuler l’interview en lui donnant une fausse tournure. Tout comme dans les cas précédents, l’interview a été transformée en dizaines de rapports colportant de fausses nouvelles, affirmant qu’il avait été abusé, battu, torturé, agressé sexuellement et avait reçu des menaces de viol.

Les médias ont tenté de monter une campagne pour influencer l’opinion publique et mobiliser la « sympathie du public » pour le condamné, afin de faire annuler le verdict.

Mehdi Karami a été présenté comme « un champion national » de Karaté, un « jeune homme innocent », un « manifestant iranien emprisonné » et un « jeune homme kurde arrêté lors de manifestations pacifiques ».

La rhétorique ethnique a été largement utilisée depuis le début des troubles en Iran à la mi-septembre, avec un accent particulier sur les Kurdes, pour promouvoir la division et la tension entre les différentes ethnies iraniennes et soutenir une politique de « diviser l’Iran ».

Confessions… en vidéo

Dans une vidéo, Karami a avoué avoir été présent sur les lieux du meurtre et avoir participé au meurtre du jeune Iranien Basiji Sayed Ruhollah Ajamian.

Ajamian a été poignardé à mort par un groupe d’émeutiers munis d’armes blanches début novembre, brutalement frappé et traîné vivant dans la rue par pas moins de 30 personnes dans la ville de Karaj, la capitale de la province centrale d’Alborz.

Karami a décrit comment lui et d’autres émeutiers ont assassiné Ajamian de sang-froid et a raconté en détail l’incident horrible devant le tribunal en présence de la famille d’Ajamian.

Dans la vidéo du tribunal publiée en ligne, Karami déclare : « Je l’ai frappé avec une pierre sur la tête, puis je lui ai donné trois coups de poing sur la tête. Il est tombé par terre. Dès qu’il est tombé au sol, un type lui a donné de violents coups de pied sur le côté et le tronc. Il a également admis qu’il y avait de nombreuses armes blanches avec des émeutiers, ce qui dément les affirmations selon lesquelles ils étaient de soi-disant « manifestants pacifiques ».

Karami est vu dans une vidéo circulant en ligne à la suite du meurtre brutal, frappant Ajamian au visage avec ses bottes et le traînant sur l’asphalte tandis que le jeune homme agit dans son sang et que quelqu’un crie en arrière-plan « assez, assez ». Karimi a avoué le crime sans contrainte.

Le prétexte de Karami pour son inconduite et sa participation au meurtre était qu’il avait été « induit en erreur » par les médias étrangers et que les campagnes intenses l’avaient attiré, lui et ses amis.

De nos jours, les jeunes ont été frappés par la culture des célébrités et les campagnes médiatiques, soumis au lavage de cerveau par les publications sur les réseaux sociaux de l’ancien footballeur iranien Ali Karimi et de l’agent de la CIA Masih Alinejad. Ces personnes ont attisé la haine et la violence par le biais de fausses nouvelles, incitant de jeunes hommes iraniens à commettre des actes criminels ignobles.

Majid Reza Rahnavard, qui a été exécuté il y a quelques jours pour avoir tué deux jeunes hommes Basiji à Mashhad, a déclaré dans une vidéo qu’il avait été influencé par Karimi et manipulé émotionnellement.

Mashallah Karami et quelques autres parents veulent que leurs fils soient vivants, même s’ils savent probablement au fond d’eux-mêmes qu’ils ont commis des crimes diaboliques, et c’est insondable.

Cependant, la loi suivra son cours. Pour que toute société survive, elle doit s’ancrer sur la loi qui régit le comportement de la société, les relations, les droits et les obligations.

Source: Avec PressTV