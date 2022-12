Le journal israélien Jerusalem Post a déclaré qu’une délégation du régiment ukrainien Bataillon Azov s’est récemment rendu en « Israël ».

Elle était dirigée par son commandant l’officier Ilya Samoilenko, connu pour avoir conduit la défense des usines sidérurgiques de Azovstal à Marioupol.

Il avait été capturé par la Russie après des semaines de siège aux aciéries d’Azvostal, puis a été libéré lors d’un échange de prisonniers en septembre », rappelle le journal.

Arrivé le jeudi, la délégation ukrainienne a rencontré « des responsables et des réservistes de l’armée israélienne et a parlé de l’invasion russe en cours de l’Ukraine », précise-t-il.

Toujours selon le Jerusalem Post, la délégation a aussi parlé de la défense de l’usine Azovstal à Marioupol et « a confronté les rapports et déclarations russes sur le régiment et la guerre en cours ».

Le régiment Azov a été formée en 2014 durant la première phase de la guerre russo-ukrainienne à partir d’un groupe paramilitaire de volontaires d’extrême droite avec des affiliations néonazies. Il a été intégré dans la garde nationale ukrainienne basée à Marioupol, sur la mer d’Azov.

Ils ont été déboutés par l’armée russe et ses allies tchétchènes de la force Akhmat en mars 2022.

En mai 2022, Moscou a révélé que des Israéliens combattaient dans ses rangs.

Il y a quelques jours, le journal israélien Haaretz a déclaré qu' »Israël a augmenté son aide en matière de renseignement à l’Ukraine ces dernières semaines par le biais de l’OTAN, avec l’ancien souci de conserver son aide d’une manière indirecte », selon des sources à Bruxelles au journal.

L’entité sioniste garde le profil bas dans son soutien à Kiev, sachant que de nombreux oligarques ukrainiens très influents dans ce pays et qui ont fait fortune grâce aux privatisations qui ont suivi la chute de l’Union soviétique, sont des juifs sionistes et d’autres ont la nationalité israélienne. A l’instar d’Igor Kolomoiski/ Ihor Kolomoyskyi. Diplômé de l’Institut universitaire de métallurgie de Dnipropetrovsk en 1985, et devenu deuxième fortune de ce pays, il détient aussi bien la nationalité israélienne que chypriote.

Le 17 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé d’une « tendance positive dans les relations de son pays avec Israël » et a déclaré que « les services de renseignement des deux parties ont commencé à coopérer entre eux ».

Source: Médias