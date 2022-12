Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahu a annoncé, tard le mercredi soir 21 décembre, être en mesure de former le prochain gouvernement avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite.

Netanyahu avait jusqu’à 23H59 (21H59 GMT) mercredi pour annoncer au président de l’occupation Isaac Herzog qu’il avait « réussi » à former le prochain gouvernement, succédant ainsi au Premier ministre sortant Yaïr Lapid, rapporte l’AFP.

Netanyahu avait jusqu’au 11 décembre pour annoncer son gouvernement, mais il avait demandé une prolongation de 14 jours, le maximum prévu par la loi.

Or le président Herzog ne lui avait octroyé que dix jours supplémentaires.

Les partenaires sont toutefois connus, dans ce qui devrait être, selon les analystes, le gouvernement le plus à droite de l’histoire de l’entité sioniste: les deux partis ultra orthodoxes Shass et Judaïsme unifié de la Torah (UJT) ainsi que les trois formations d’extrême droite « Sionisme religieux » de Bezalel Smotrich, Force juive d’Itamar Ben Gvir et Noam d’Avi Maoz.

Au cours des dernières semaines, le parti de Netanyahu, le Likoud, a signé des ententes avec les partis d’extrême droite prévoyant une répartition de certains postes comme celui de ministre de la Sécurité nationale à Itamar Ben Gvir, la responsabilité des colonies en Cisjordanie occupée à Bezalel Smotrich, ou un portefeuille à Arié Dery, leader de Shass.

Cependant, les députés israéliens doivent encore voter en seconde et troisième lecture des projets de loi pour permettre à M. Dery d’occuper un poste de ministre après avoir été reconnu coupable de fraude fiscale et à M. Ben Gvir d’étendre ses futurs pouvoirs de ministre sur la police d’occupation israélienne.

La procureure générale de l’entité sioniste, Gali Baharav-Miara, a averti la semaine dernière que « la politisation des forces de l’ordre portera un coup sérieux aux principes les plus fondamentaux ».