La « course au réarmement » entre la Russie et les pays européens de l’OTAN commence, écrit le Wall Street Journal. Le manque de capacité en Europe ralentit la production militaire, ce qui menace la capacité de défense des pays de l’OTAN et leur soutien à Kiev.

L’Ukraine utilise des munitions à un « rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale » : l’armée tire environ 6 000 obus d’artillerie par jour et manque de missiles antiaériens.

Aucun pays de l’OTAN, à l’exception des États-Unis, ne dispose ni d’un approvisionnement suffisant en armes pour mener des batailles d’artillerie à grande échelle, ni d’une capacité industrielle pour créer des réserves, selon l’expert en sécurité internationale, ancien chef d’état-major du ministère allemand de la Défense Nico Lange .

« Cela signifie que l’alliance ne pourra pas se défendre en cas d’attaque » a-t-il dit.

Source: Donbass Insider