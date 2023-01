De retour d’une visite en Iran ou il a participé aux cérémonies organisées pour commémorer le martyre du général Qassem Soleimani, le Secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem a écrit sur Twitter : » Je suis rentré d’Iran rassuré de sa situation stable après les récentes émeutes. Les USA et Cie ont construit de grands espoirs avec leur offensive médiatique, politique et terroriste contre l’Iran. Ils ont échoué. La vie y est normale et active. L’Iran progresse et rayonne ».

Sous prétexte de la mort de Mahsa Amini, l’Iran a connu depuis le mois de septembre dernier des émeutes meurtrières au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées dont de nombreux éléments des forces de l’ordre. Les zones frontalières ont été les plus touchées par des attaques terroristes perpétrées par des groupuscules séparatistes. Notamment dans les provinces de Kermânchâh et du Kurdistan iranien.

Les autorités iraniennes ont accusé plusieurs pays d’être impliqués dans ces émeutes dont les Etats-Unis, la Grande bretagne, la France, l’Allemagne et l’Arabie saoudite.