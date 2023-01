L’agence de presse iranienne Farsnews a rapporté qu’une délégation de Téhéran s’était rendue samedi en Arabie saoudite pour s’entretenir de la prochaine saison du pélerinage musulman soit le Hajj ».

La délégation iranienne compte signer un mémorandum sur le pèlerinage, afin de décider du statut du futur Hajj, avant le début de sa saison après 6 mois.

La délégation iranienne, lors de sa visite en Arabie saoudite, tiendra également des négociations sur la reprise des rituels de la Omra.

Faresnews a souligné que début décembre, des négociations similaires ont eu lieu via Internet, entre l’Organisation iranienne du Hajj et le ministère du Hajj en Arabie saoudite, portant sur la discussion des procédures et dispositions nécessaires concernant les pèlerins iraniens.

L’Iran et l’Arabie saoudite discutent de la saison du Hajj pour la première fois depuis qu’ils ont rompu leurs relations en janvier 2016, après que des manifestants ont attaqué son ambassade à Téhéran et son consulat à Mashhad, dans le contexte de l’exécution par Riyad du religieux saoudien cheikh Nimr Baqir al-Nimr.

Lundi dernier, le vice-président iranien chargé des affaires parlementaires, Mohammad Hosseini, a rencontré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan, en marge de la cérémonie d’investiture du président brésilien Lula da Silva.

Le ministre saoudien a souligné que « la nature des relations entre Téhéran et Riyad affecte toute la région », tandis que Hosseini a souligné, lors de la réunion, « la nécessité de poursuivre les pourparlers entre Riyad et Téhéran, sous la médiation de l’Irak ».

Plus tôt ce mois-ci, le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdellahian a révélé une rencontre qu’il a eue avec son homologue saoudien Ben Farhan, en marge du sommet Bagdad-2 en Jordanie.

Abdellahian a déclaré : « Le ministre saoudien des Affaires étrangères l’a assuré que Riyad était prêt à poursuivre le dialogue avec l’Iran ».

Source: Médias