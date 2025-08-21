Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti les parties européennes à l’accord nucléaire de 2015 que l’invocation du mécanisme dit de « snapback » serait illégale, mais que Téhéran a préparé une réponse aux tentatives potentielles de rétablir les sanctions de l’ONU contre le pays.

Les commentaires d’Abbas Araghchi ont été faits dans une interview à l’IRNA, publiée mercredi 20 août, dans un contexte de débats croissants sur la question de savoir s’il faut reprendre la diplomatie, qui a déraillé après qu’Israël et les États-Unis ont attaqué les installations nucléaires iraniennes en juin.

Les Européens ont menacé de déclencher le mécanisme de snapback, intégré dans l’accord nucléaire de 2015, le Plan global d’action commun (PGAC), pour rétablir toutes les sanctions de l’ONU contre l’Iran avant l’expiration officielle de l’accord en octobre.

M.Araghchi a déclaré que les Européens n’avaient pas le droit d’agir de la sorte dans la mesure où leurs actions récentes, y compris les discussions sur « un enrichissement zéro », les ont effectivement exclus du PGAC. « Ils pensent que le snapback est le seul outil dont ils disposent », a-t-il déclaré.

« Nous avons clairement expliqué notre position : premièrement, vous n’avez fondamentalement aucun droit de l’utiliser, puisque vous vous êtes également retirés de l’accord suite au retrait américain et compte tenu de vos récentes positions, notamment celle de l’enrichissement zéro. Vous ne participez donc plus au PGAC, et le droit de retour à un niveau normal appartient uniquement aux membres restants. »

Le diplomate a ensuite suggéré que ce retour en arrière signifierait également la fin du rôle de l’Europe dans la diplomatie concernant les activités nucléaires de Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que même si l’Iran s’efforce d’empêcher une telle issue, il est également préparé aux conséquences, soulignant que l’impact économique serait minime et que l’effet principal serait psychologique.

Il a reconnu qu’un retour aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris le rétablissement éventuel des embargos sur les armes, était une question sérieuse. Cependant, a-t-il ajouté, l’impact économique serait négligeable comparé aux sanctions unilatérales américaines actuelles.

« Les sanctions économiques du Conseil de sécurité sont bien plus limitées que les sanctions unilatérales américaines actuelles », a-t-il déclaré.

La situation ne s’aggravera pas. Certes, d’un point de vue psychologique, politique et même stratégique, il y a des conséquences, mais pas au point de paralyser la diplomatie ou de paralyser le pays.

L’Iran, en collaboration avec la Chine et la Russie, travaille depuis des années sur un plan pour contrer le snapback.

« Nous avons eu plusieurs réunions conjointes et conçu une série de mesures conjointes que nous mettrons en œuvre si le snapback est activé », a déclaré M. Araghchi.

« La cessation de la coopération avec l’AIEA n’est pas à l’ordre du jour »

Parallèlement, une série de négociations distinctes est en cours avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) suite aux récentes attaques américano-israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes.

M.Araghchi a déclaré que l’Iran avait entamé des discussions avec l’AIEA sur un nouveau cadre de coopération.

Il a déclaré que la nouvelle coopération ne serait pas une continuation de l’ancienne, car le récent attentat a créé une situation sans précédent avec de nouvelles considérations en matière de sécurité.

« Cette nouvelle coopération avec l’Agence ne sera certainement pas semblable au passé, d’autant plus que, selon la loi du Parlement, toutes les questions doivent être traitées par le Conseil suprême de sécurité nationale, qui décide où et comment les inspections seront ou ne seront pas effectuées. »

Il a déclaré qu’une cessation complète de la collaboration n’était pas une option, citant la nécessité pour les inspecteurs d’être présents pour les activités de routine telles que le remplacement des barres de combustible à la centrale nucléaire de Bouchehr.

Il a également évoqué la possibilité de pourparlers directs avec les États-Unis suite à leur agression contre l’Iran.

« À mon avis, l’Amérique n’a pas atteint un point où elle peut entrer dans une négociation équitable », a-t-il estimé. Les États-Unis semblent vouloir « prendre à la table des négociations ce qu’ils n’ont pas pu obtenir sur le champ de bataille ».

« Les négociations avec l’Amérique doivent se faire au moment opportun. Toute négociation a un temps précis – appelé le temps de maturité – et elle doit atteindre ce stade pour aboutir. À mon avis, nous n’avons pas encore atteint ce stade. »

M.Araghchi a précisé que même si l’indemnisation des dommages causés par l’agression américaine contre les installations nucléaires iraniennes était un sujet de négociation, elle ne constituerait pas une condition préalable aux pourparlers.

« Nous recevons des messages contradictoires via des intermédiaires. Il n’y a pas de message cohérent de la part des Américains. Je pense qu’ils n’ont peut-être pas encore tiré de conclusion définitive », a-t-il conclu.

Source: Avec PressTV