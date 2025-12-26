Le Centre des opérations d’urgence du ministère de la Santé publique a annoncé « qu’une frappe aérienne israélienne menée ce jeudi contre un véhicule dans la ville de Hosh al-Sayed, district de Hermel, a causé la mort de deux civils ».

Le communiqué précise « qu’une frappe aérienne menée la nuit dernière contre la ville de Jannata, district de Tyr, a blessé un civil ».

Notre correspondant a rapporté « qu’une pelleteuse et plusieurs véhicules ont été endommagés dans le centre de la ville frontalière de Houla à la suite de bombardements effectués par l’aviation ennemie à l’aube ».

Notre correspondant a rapporté « qu’une personne a été tuée lorsqu’un drone israélien a ciblé une voiture entre les villes de Majdal Selm et Safad al-Batikh, dans le Sud-Liban ».

Notre correspondant a rapporté qu’« un avion de combat israélien, survolant le site du crash d’un autre avion de combat israélien aux abords des villes d’Aitaroun et de Blida, a largué deux grenades assourdissantes. Ces largages ont coïncidé avec des rafales de mitrailleuses tirées depuis les positions ennemies d’al-Malikiyah. »

Il a également rapporté « qu’un chasseur israélien, survolant le site du crash d’un autre chasseur, a largué deux bombes aux abords des villes d’Aitaroun et de Blida. Ces largages ont coïncidé avec des rafales de mitrailleuses tirées depuis les positions ennemies d’al-Malikiyah. Un chasseur israélien a également repris ses largages de bombes sur le secteur du kilomètre 9, entre les villes d’Aitaroun et de Blida ».

Notre correspondant a rapporté qu’« un chasseur israélien a repris ses largages de bombes aux abords de Blida, et l’une des bombes a provoqué un incendie dans une maison. »

Notre correspondant a rapporté plus tard que « les équipes de la Protection civile ont éteint un incendie qui s’est déclaré dans une maison de la ville de Blida après qu’elle a été visée par un engin explosif improvisé (EEI), causant des dégâts à l’intérieur ».

Ce soir, le correspondant d’Al-Manar a rapporté qu’« un char Merkava ennemi, positionné sur le nouveau site établi sur le mont Balat, tire des obus à tir direct entre les villes de Marwahin et d’Umm al-Tut, dans le sud du Liban ».

L’équipe de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a essuyé des tirs ce jeudi de la part des forces d’occupation israéliennes à Dhahira, dans le Sud-Liban, alors qu’elle effectuait un reportage sur le terrain.

Selon Al-Mayadeen a expliqué que « la mission de tournage a été annoncée et était connue de l’armée libanaise et des autorités compétentes », et a précisé que « l’attaque a eu lieu alors que l’équipe se trouvait dans la zone ».

Il a indiqué que « les forces d’occupation israéliennes ont repris leur attaque alors que l’équipe se retirait de Dhahira, en lançant une grenade assourdissante. Il a ajouté que l’équipe d’Al-Mayadeen était saine et sauve et avait quitté la zone après l’attaque.

Dans ce contexte, une escadrille de huit avions ennemis a survolé à haute altitude la ville de Baalbek et les villages environnants avant de se diriger vers le sud-est, en direction de la chaîne montagneuse orientale, selon l’Agence nationale d’information (ANI).

L’ANI a également noté la présence continue de drones israéliens au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth et des zones environnantes.