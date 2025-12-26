Le président Vladimir Poutine a exprimé sa conviction que « les 10 à 15 prochaines années seront marquées par des transformations technologiques considérables et des progrès significatifs dans le domaine de l’intelligence artificielle ».

« Je vais commencer par le long terme. Nous parlons des 10 à 15 prochaines années. Il est d’ores et déjà clair que cette période sera celle d’une transformation technologique majeure et d’un développement rapide de l’intelligence artificielle », a déclaré le président lors d’une réunion du Conseil d’État consacrée à la formation du personnel pour l’économie russe.

Le président russe a souligné que « l’intelligence artificielle est une technologie plus avancée et plus complète que l’exploration et le développement spatial ». Il a insisté sur le fait que « l’intelligence artificielle s’immisce rapidement dans tous les aspects de la vie ».

Selon le président Poutine, « l’avantage de l’humain sur l’intelligence artificielle réside dans sa capacité à travailler en équipe ».

« Aujourd’hui, la capacité à travailler en équipe est devenue un atout concurrentiel pour l’humain », a-t-il affirmé.

Le président russe a appelé « à enseigner aux écoliers comment évaluer de manière critique les résultats de l’intelligence artificielle ».

Le 9 décembre, le président a présidé une réunion du Conseil des droits de l’homme, mettant en garde contre « le risque de perdre toute une génération de jeunes qui pourraient perdre leur capacité de penser par eux-mêmes en raison du développement de l’intelligence artificielle ».

Le président Poutine a souligné que, « lors de la mise en œuvre des technologies d’IA, il est crucial de préserver la capacité des jeunes à s’attaquer aux problèmes fondamentaux ».

