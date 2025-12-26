Le correspondant politique du média israélien i24NEWS a rapporté jeudi qu’un journal turc proche du président Recep Tayyip Erdoğan titrait : « Israël est l’ennemi numéro un ».

Le correspondant a également évoqué ce qu’il a qualifié de « développement inquiétant concernant la présence turque en Syrie », ajoutant que cela « pourrait avoir des répercussions directes sur l’activité israélienne dans l’espace aérien syrien».

Il a cité deux sources du renseignement occidental qui ont fait état de tentatives turques, ces dernières semaines, d’installer des radars en territoire syrien. Il a souligné que « le déploiement de ces radars affecterait non seulement le trafic aérien israélien en Syrie, mais aussi les routes aériennes empruntées par Israël vers l’Iran ».

Le correspondant a expliqué que « la Syrie constitue un corridor aérien essentiel dans ce contexte, ce qui signifie que tout radar turc installé sur le territoire syrien pourrait permettre la détection d’avions israéliens en route pour mener des opérations en Iran, ou, comme l’ont rapporté des publications étrangères, dans d’autres régions telles que l’Irak ».

Le correspondant d’i24NEWS a affirmé que « cette évolution pourrait affecter la liberté de mouvement aérienne d’Israël ».

Après la chute du régime de l’ancien président syrien Bachar al-Assad, « Israël » a mené une série de frappes aériennes contre des bases syriennes, craignant la présence de forces turques. Il a ajouté : « Cette crainte refait surface.»

Par ailleurs, le journal Yediot Ahronoth a rapporté qu’un autre sujet devrait être abordé lors de la rencontre Trump-Netanyahu : les tensions israélo-turques. Netanyahu devrait notamment évoquer l’opposition d’Israël à la livraison d’avions de chasse F-35 à la Turquie.

Selon les médias israéliens, « la Turquie fait pression sur les États-Unis pour être intégrée à la force internationale de stabilisation à Gaza, malgré l’opposition d’Israël ».

Source: Médias