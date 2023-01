A l’occasion de la commémoration de la naissance de la Dame des dames des mondes, la fille du messager de l’Islam, sayeda Fatima al-Zahraa, nous publions ci-dessous la traduction des propos de l’imam Khomeiny sur elle, à la demande de sa belle-fille, Mme Fatima Tabatabaei.

« Ma chère fille Fatima… comment veux-tu qu’un vieil homme misérable, dépourvu de connaissances et de repères divins, de se prononcer sur ce que les grands érudits et philosophes ne peuvent approcher. Et que peut dire ou réaliser une personne à propos d’une personnalité qui a des milliers de dimensions divines, que la langue et la plume sont incapables d’expliquer.

Personne n’est capable de connaître la personnalité d’al-Zahra, l’agréable , la sincère, la pure (que la paix soit sur elle), à l’exception de ceux qui ont gravi les échelons des dimensions divines jusqu’à leur apogée. Et c’est ce que seuls les hommes de détermination parmi les prophètes et les purs parmi les saints, comme les infaillibles, (que la prière de Dieu soit sur eux)…

Elle est la manifestation de l’ordre invisible de l’unification, …, à l’instar des saints fidèles, (que la paix de Dieu soit sur eux). Se trompent ceux qui prétendent connaître son statut sacré parmi les gourous, les philosophes ou les érudits.

Et comment le voile peut-il être ôté sur son statut élevé, alors que le Messager de l’Islam avait l’habitude de la traiter de sa vie comme une perfection absolue !

Tu me demandes de parler et d’écrire sur cette dame vénérable… comment ma plume et ma langue, celle des humains, peuvent parler d’une dame qui convoquait (l’ange) Gabriel à l’instar de son père, par le pouvoir du royaume des cieux, depuis l’invisible du royaume des cieux vers le monde du Règne et qui pouvait rendre l’invisible visible dans le monde visible.

Alors permets-moi de traverser cette horrible vallée et dire que Fatima (la paix soit sur elle), qui est telle qu’elle est dans toutes les étapes divines du monde de l’invisible, est apparue dans le monde du visible et s’est incarnée comme son père et son mari sous la forme d’un être humain, pour remplir son rôle et sa mission dans toutes les affaires du monde du visible, en termes d’enseignement, d’apprentissage, de diffusion de la culture islamique, d’opposition aux tyrans, et d’efforts assidus pour l’établissement d’un gouvernement juste, la réalisation des droits humains, et pour repousser et réfuter des allégations sataniques… »

L’Imam Khomeiny a dit aussi dans d’autres occasions.

« Toutes les dimensions de la perfection imaginées pour les femmes et pour l’homme se sont manifestées en la personne de Fatima Al-Zahraa, que la paix de Dieu soit sur elle. Ce n’était pas une femme ordinaire, mais une femme spirituelle, une femme du monde du Malakoute (Au-dela), un être humain au sens propre de l’humain, avec toutes les dimensions humaines, (elle est) la vérité d’une femme parfaite, la vérité d’un homme parfait…

– Toutes les réalités parfaites qui sont imaginées chez l’homme et la femme se sont manifestées chez cette femme.

– Toutes les caractéristiques des prophètes sont présentes en elle.

– Par l’éducation qui lui a été inculquée par le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) (…) elle a atteint un niveau que personne d’autre ne peut atteindre..

– La question que (l’ange) Gabriel puisse se venir à une personne n’est pas une affaire ordinaire. N’imaginez pas que Gabriel puisse venir à quelqu’un, ou qu’il soit possible qu’il vienne. Ceci nécessite une proportionnalité entre l’esprit de cette personne et celle de Gabriel, qui est le Grand Esprit.

Cette proportionnalité a été perçue entre lui et les prophètes de premier rang, tels que les Messagers de Dieu, Moussa (Moïse), Issa (Jésus), Ibrahim (Abraham) et leurs semblables.

Je considère que cette vertu-là d’Al-Zahraa (que la paix soit sur elle) malgré la grandeur de toutes ses autres vertus, je considère qu’elle constitue la plus haute de ses vertus, car aucun prophète ne l’a atteint, à l’exception de ceux du premier rang, et des plus grands saints. C’est une vertu qui lui est spécifique (la paix soit sur elle).