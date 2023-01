Les pertes parmi les effectifs des forces armées ukrainiennes en direction de Sviatove ont fortement augmenté depuis le 12 janvier, a rapporté Russia Today.

L’augmentation du nombre de morts et de blessés est associée à la décision du commandement ukrainien de transférer d’urgence les combattants des 103e, 27e, 92e et 40e brigades pour renforcer la région de Soledar – Bakhmout.

Mais la véritable cause de tous ces morts est le succès des contre-attaques russes qui ont profité de cette vulnérabilité (voir carte 1).

La percée de la ligne de défense dans la région de Kharkov, en plein milieu de celle-ci, montre que le plus dur a été fait. Par conséquent, dans les prochains jours, la brèche russe à Sviatove va s’élargir, car les réserves d’artillerie et de blindés ukrainiens qui permettraient des contre-attaques font défaut (voir carte 2).

Si l’armée ukrainienne ne trouve pas les forces adéquates pour stabiliser la situation, dans 2 semaines, l’armée russe sera capable de rétablir l’ancienne ligne de front de septembre, annulant le succès de la contre-attaque ukrainienne dans la région de Kharkov (voir carte 3).

La conséquence la plus désagréable pour l’armée ukrainienne a été la perte de l’initiative dans la partie sud du front, dans la région de Kremina, à Kharkov. Le dispositif offensif à Kremina est lui aussi réduit, une partie des troupes étant envoyée à Bakhmout. Au sud, Kremina est naturellement protégée par une épaisse forêt qui ne permet pas l’utilisation de blindés ukrainiens. L’artillerie russe a créé des brèches à l’ouest de Kremina à travers lesquelles les fantassins russes avancent vers Liman. À 10 km à l’est de Seversk, les Russes avancent depuis la direction de Zolotarivka, et à 10 km au sud, les Russes attaquent depuis Soledar. La garnison de Seversk et son réseau de fortifications sont patiemment « hachés » par l’artillerie russe (voir carte 4).

Et maintenant, revenons à Soledar et Bakhmout. La situation à Bakhmout devient chaque jour de plus en plus critique pour les Ukrainiens. Même si le Bakhmout tombe également, cela ne signifie pas que l’armée russe a atteint son objectif de l’offensive d’hiver, c’est-à-dire la libération de toute la région de Donetsk, qui a été déclarée partie intégrante de la Russie. Et il s’agit principalement des villes de Kramatorsk et Slovyank.

Si les Russes continuent l’offensive de Soledar et Bakhmout vers Kramatorsk et Slovyank, les Ukrainiens peuvent encore tenir sur ce front jusqu’en avril, en raison des nombreuses localités qui s’interposent le long du chemin et qui ont été précédemment fortifiées. Et nous revenons ici à la brèche faite par les Russes à Sviatove, qui d’ici la fin du mois de janvier peut se matérialiser par le retour à l’ancienne ligne de front de l’été dernier. Une fois que les troupes russes auront réoccupé Izium et Barvinove, le front du Donbass s’effondrera. Parce que Sloviansk et Kramatorsk seront prises par les Russes comme dans une pince, de Bahmut (différent de Bakhmout) et Barvinove (voir carte 5).

Par Valentin Vasilescu : expert militaire roumains.

Source : traduction Avic – Réseau International