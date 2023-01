Un groupe d’entrepreneurs, de producteurs et de chefs d’entreprises basées sur le savoir ont rencontré et discuté avec le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, dans la matinée du lundi 30 janvier 2023.

« Le renforcement du statut d’un pays est largement lié à sa situation économique. Lorsque la monnaie d’un pays s’affaiblit et que ses actifs économiques diminuent, sa crédibilité dans le monde diminue. Pour maintenir notre statut dans le monde, nous avons besoin de croissance économique », a affirmé le numéro un iranien.

Et d’ajouter: « C’est un honneur pour chaque pays d’avoir une main-d’œuvre jeune et qualifiée, toutefois, si celle-ci demeure sans emploi, ce sera pour le pays une situation déplorable. Le gouvernement doit leur fournir du travail.

Dans le monde actuel, nous devons faire en sorte que les produits iraniens soient compétitifs sur le marché de l’exportation, c’est-à-dire qu’il faut augmenter la qualité du produit final et réduire le prix du produit fini. C’est l’une des plus importantes mesures à prendre.

Vous devez agir de telle sorte que personne ne puisse vous forcer à vendre des produits iraniens sous le nom d’un autre pays. Au lieu de marquer les produits avec l’inscription “Made In Iran”, vous pourriez même employer l’écriture persane pour cette inscription ».

L’Ayatollah Khamenei a en outre déclaré que « l’Iran devait faire plus pour stimuler ses exportations manufacturières alors qu’il cherchait à gagner plus de revenus en devises fortes et à créer plus d’emplois pour sa population jeune ».

Le Leader iranien a fait ces commentaires dans le cadre d’une campagne gouvernementale visant à encourager l’augmentation de l’activité manufacturière en Iran comme moyen de diversifier l’économie loin des revenus pétroliers.

L’Iran a enregistré des périodes successives de croissance de son secteur manufacturier depuis que les exportations de pétrole du pays ont été soumises aux sanctions américaines en 2018.

