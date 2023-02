La situation « se complique » sur le terrain face aux troupes russes en Ukraine, qui est à nouveau la cible d’intenses bombardements, a reconnu le samedi 4 février le président ukrainien Vlodymyr Zelensky.

« Au cours des 346 jours de cette guerre, j’ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait », a-t-il déclaré dans son message quotidien.

« Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l’occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C’est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman (dans l’est, ndlr) et dans d’autres régions », a ajouté le chef de l’Etat ukrainien.

Vendredi, jour où un sommet avec l’Union européenne s’était déroulé à Kiev, l’Ukraine avait reçu l’assurance qu’elle allait obtenir des armes occidentales de plus longue portée.

Les Etats Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire américaine, d’un montant de 2,2 milliards de dollars, incluant des roquettes, afin d’entretenir l’effort de guerre ukrainien face à l’armée russe.

Cité par l’AFP, le Pentagone a souligné dans un communiqué que cette aide incluait notamment «des capacités cruciales de défense aérienne, ainsi que des véhicules d’infanterie blindés» et des munitions pour le système Himars de lance-roquettes.

Selon des données publiées en décembre dernier par l’Institut Kiel, l’administration américaine a promis à l’Ukraine, depuis le début du conflit, une aide totale estimée à presque 50 milliards d’euros, dont près de 23 milliards d’euros de matériel militaire.

Pour rappel, dans la foulée du feu vert de Berlin aux livraisons de chars lourds Leopard 2, suivi de la décision de Washington de fournir à Kiev des chars M1 Abrams, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réclamé à ses alliés occidentaux des avions de chasse ainsi que des missiles à longue portée.