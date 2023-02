La Syrie a démenti les allégations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lequel elle aurait demandé l’aide d’Israël dans le séisme qui a frappé ses régions du nord causant la mort de près de 800 personnes.

Selon la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen, une source officielle syrienne a déclaré : « Si Netanyahu a reçu une demande de ce genre, elle provient surement de ses alliés et ses amis de l’organisation de Daech, le front al-Nosra et des autres groupes terroristes ».

Cette source a ajouté sur Twitter, selon al-Mayadeen : « l’entité de l’occupation est la source des malheurs, guerres et tensions dans la région et elle est la dernière qui puisse parler de proposer son aide ou de prêter main forte ».

Selon les médias israéliens, Benjamin Netanyahu a déclaré « avoir accepté d’envoyer de l’aide en Syrie frappée d’un séisme à la demande de Damas ».

Selon la source syrienne officielle « il est honteux que Netanyahu profite du séisme qui a frappé la Syrie pour fourvoyer l’opinion publique et couvrir les politiques expansionnistes et agressives de l’occupation ».

Le quotidien syrien al-Watan, proche du pouvoir syrien, a lui aussi publié le démenti de ces allégations d’une source officielle syrienne. « Tout ce qui a été publié par les médias israéliens n’est rien d’autre qu’une campagne publicitaire de leur Premier ministre. Comment la Syrie pourrait-elle demander l’aide d’une entité qui a tué des syriens pendant les décennies et la dernières années », a répliqué cette source, rapporte al-Watan.

Pour sa part, le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Moqdad a déclaré que « son pays est disposé à offrir toutes les facilités aux organisations onusiennes pour procurer de l’aide aux citoyens lésés », par le séisme.

Selon un dernier bilan ce lundi soir, le nombre de ceux qui ont perdu la vie en Syrie est plus de 1000 dont 430 dans les zones contrôlées par les rebelles, notamment dans la province d’Idleb. Le chiffre des blessés est de l’ordre de 2400. En plus d’Idleb, les provinces les plus touchées sont aussi celles d’Alep, Lattaquié, Tartous et Hama.

Selon le ministère russe de la Défense, plus de 300 militaires russes et 60 unités d’équipements militaires participent aux travaux de secours.

D’après l’ONU, le séisme a détruit entièrement plus de 224 bâtiments dans 17 régions du nord-ouest de la Syrie.

Un puissant séisme de magnitude 7,8, dont l’épicentre est dans le sud de la Turquie, dans le district de Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne, a fait des ravages à l’aube de ce lundi dans ce pays mais également en Syrie.

Un nouveau séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie, à 11h24. Son épicentre est situé près de la ville turque d’Ekinozu, à une centaine de kilomètres au nord du premier.

Selon l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 2h17 ce matin (4h17 heure locale) à une profondeur d’environ 17,9 km. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été perçues au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’AFP. 50 répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes.

Source: Divers