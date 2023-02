À l’occasion du 8 février qui marque l’anniversaire de l’allégeance faite par l’armée de l’air avec l’architecte de la Révolution islamique, l’imam Khomeini en 1979, plusieurs commandants et des membres du personnel de l’armée de l’air et de la défense aérienne ont été reçu en audience le mercredi 8 février par le Leader de la Révolution Islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei.

Le numéro un iranien a salué les capacités des forces armées iraniennes dans la production de divers équipements militaires et la mise en œuvre de projets à grande échelle, affirmant que l’armée iranienne est désormais beaucoup plus innovante et beaucoup plus rude que du temps des Pahlavis déchus malgré le soutien inconditionné des Américains.

« Alors que les experts militaires iraniens n’avaient pas le droit de dire mot ou de faire une quelconque retouche sur les équipements d’avions de chasse achetés hors de prix aux Américains, ils fabriquent aujourd’hui leurs avions indigènes », a fait savoir l’ayatollah Khamenei.

Évoquant l’autorité et l’esprit d’innovation de l’armée iranienne, il a souligné : « Aujourd’hui, l’armée fabrique elle-même le chasseur pour lequel le régime d’antan avait payé une somme colossale. »

Les ennemis cherchent à semer la division

Dans une autre partie de ses propos, le leader iranien a qualifié l’unité nationale de « besoin essentiel », avant d’avertir que les ennemis cherchent à semer la division.

L’ayatollah Khamenei a souligné la nécessité de préserver l’unité nationale, affirmant que les ennemis sont déterminés à semer la division et à alimenter la méfiance parmi les gens dans le cadre de leurs desseins malveillants contre le pays.

«Aujourd’hui, le renforcement de l’unité nationale fait partie de l’un de nos besoins les plus importants. L’unité nationale agit comme un rempart et une redoutable barrière contre les ennemis. L’unité nationale est ce qui a joué le rôle principal dans la victoire de la Révolution [islamique de 1979] et sa progression dans les années qui ont suivi. Nous devons redoubler d’efforts dans la promotion de l’unité nationale », a-t-il préconisé.

L’ayatollah Khamenei a souligné qu’une révolution dynamique est celle qui peut se protéger contre les dommages potentiels, notant que la Révolution islamique a contrecarré les menaces majeures et qu’elle continue d’avancer sur la voie du progrès et de l’épanouissement.

Chaque année, le 8 février, les commandants et le personnel de l’armée de l’air iranienne rencontrent le leader de la République Islamique d’Iran pour marquer l’allégeance des officiers de l’armée de l’air au défunt fondateur de la République islamique, l’imam Khomeiny, allégeance faite le 8 février 1979.

La réunion est considérée comme un tournant qui a mené à la victoire de la Révolution islamique trois jours plus tard, scellant le sort du régime Pahlavi soutenu par les États-Unis en Iran.

Les ennemis déterminés à mettre à genoux l’Ordre islamique iranien

L’ayatollah Khamenei a déclaré que les ennemis sont déterminés à mettre à genoux l’Ordre islamique iranien en créant la discorde et la méfiance dans la société.

« Même si les hommes d’État américains ont fréquemment déclaré qu’ils ne souhaitaient pas un changement de régime en Iran, ils continuent de tracer des plans sur la manière de renverser l’Ordre islamique lorsqu’ils se rencontrent dans des milieux politiques privés », a-t-il ajouté.

« L’une des raisons d’une telle animosité est que la République islamique a coupé les mains des États-Unis d’une région importante, stratégique et lucrative, riche en ressources minérales et humaines. Une autre raison est que la République islamique a été le porte-drapeau de l’appel à l’indépendance et à la résistance contre les exigences maximalistes », a-t-il expliqué.

« L’espoir pour l’avenir sera anéanti une fois que la méfiance prévaudra entre les factions et les blocs politiques, les groupes sociaux, le gouvernement et la nation », a rappelé le Leader.

L’ayatollah Khamenei a également déclaré que les différences sont inévitables mais qu’elles ne doivent pas se transformer en lignes de fracture.

Condoléances aux peuples syrien et turc

Par ailleurs, il a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances aux peuples syrien et turc frappés par un puissant séisme, assurant l’aide et le soutien de l’Iran.

« Nous sommes profondément désolés pour nos frères en Syrie et en Turquie. Nous prions pour que les âmes des victimes reposent en paix et nous prions Dieu pour qu’Il accorde la patience à leurs familles », a-t-il déclaré.

« Nous-mêmes avons subi les répercussions [des tremblements de terre] et nous comprenons ce que cela implique. Quand un séisme frappe et que des êtres chers sont tués, c’est une expérience amère et triste. Nous pouvons ressentir leur douleur », a-t-il expliqué.

Aux premières heures de mardi, le premier avion d’aide humanitaire iranien a atterri à l’aéroport international de Damas. L’avion contenait 45 tonnes d’aide médicale, alimentaire et sanitaire.

L’ambassadeur d’Iran à Damas, Mehdi Sobhani, présent à l’aéroport, a déclaré que Téhéran prévoyait de livrer davantage d’aides à la Syrie et appelait la communauté internationale à faire pression sur les États-Unis afin qu’ils lèvent leurs sanctions contre la Syrie pour faciliter l’acheminement de l’aide internationale.

Lors de deux appels téléphoniques séparés avec ses homologues turc et syrien, le président Ebrahim Raïssi a réaffirmé le soutien de l’Iran aux deux pays touchés par des tremblements de terre dévastateurs. Téhéran soutiendra la Turquie et la Syrie dans ces moments difficiles, a-t-il souligné.

Mardi également, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté les différents pays à faire pression sur le gouvernement américain pour qu’il lève les sanctions arbitraires contre la Syrie afin que l’aide humanitaire internationale puisse être rapidement acheminée au peuple syrien.

Le séisme a frappé la Turquie à 04h17 heure locale (0117 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres (11 miles) et a été suivi 15 minutes plus tard d’une réplique de magnitude 6,7, selon l’US Geological Survey. Plus de 17500 personnes ont été tués dans le deux pays. Ce bilan pourrait s’alourdir.

Source: Avec PressTV