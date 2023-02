Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ce mercredi, la situation à Bakhmut, dans le Donbass, de « la plus difficile » face aux forces russes.

Zelensky a ajouté, lors d’une conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre suédois, Ulf Christerson, en visite dans la capitale ukrainienne, que « c’est le point le plus difficile, et le plus chaud actuellement ».

« Ce n’est pas facile pour nos soldats à l’est », a-t-il ajouté.

Volodymyr Zelensky a pointé un autre point chaud à Vogledar, au sud de Bakhmut, également dans la région de Donetsk, où les Russes lancent une opération militaire.

Mardi soir, le président ukrainien a évoqué une situation « très difficile » à Bakhmut, où des affrontements violents ont lieu depuis des mois, et les forces russes ont pris le contrôle de vastes zones ces dernières semaines.

Il y a deux jours, l’Ukraine a admis que la situation au nord de la ville d’Artyomovsk (Bakhmut) était « extrêmement compliquée ».

Le mois dernier, les États-Unis ont conseillé à l’Ukraine de retirer ses forces de Bakhmut, afin de commencer les préparatifs d’une offensive sur le front sud.

Un responsable américain a indiqué que « Kiev ne dispose peut-être pas de ressources suffisantes pour mener des opérations militaires dans la ville et se préparer à l’attaque ».

Depuis plus d’un mois, les médias occidentaux parlent de la bataille de Bakhmut, dans laquelle les alliés de Kiev craignent que le contrôle russe sur celle-ci ne soit la clé de l’effondrement de tout le front aux mains des forces russes pendant le rude hiver, tandis que des sources russes confirment que les forces ukrainiennes et les mercenaires subissent de lourdes pertes dans la bataille.

